La experta en moda Sofía Sanchez de Betak (más conocida como Chufy) vuelve a colaborar con Mango, en esta ocasión para presentar una cápsula sostenible de vestidos inspirada en sus veranos en el archipiélago balear. Un auténtico sueño que no puede faltar en tu maleta.

La historia de amor entre Chufy y Mango suma hoy un nuevo (y precioso) capítulo. La directora de moda, consultora y diseñadora ha creado una colección de 6 vestidos de aire 'boho' inspirados en el Mediterráneo que nos ha hecho soñar con los atardeceres de verano. Estampados, fluidos, repletos de detalles y (muy importante) sostenibles: así son estos diseños de los que todo el mundo habla hoy y que te presentamos a continuación.

Si te gusta el estilo de Sofía Sanchez de Betak ya sabrás que su relación con Mango viene de lejos: además de posar para varias campañas, en 2019 asistió a la Gala MET luciendo un diseño firmado por la marca catalana (el cual subastó más tarde para recaudar fondos contra el Covid-19). Aquella fue la primera vez que una firma de nuestro país participaba en la alfombra roja más importante de la industria de la moda y su éxito fue tal que, tiempo después, Mango lo puso a la venta como parte de una impecable línea de fiesta.

La propuesta para esta temporada resulta radicalmente opuesta, pero igual de apetecible. Se trata de una cápsula para los que Chufy ha buscado inspiración en las sensaciones, olores e imágenes de sus viajes con el Mediterráneo como telón de fondo. El resultado es una recopilación de 6 vestidos bohemios, con cortes amplios y 'prints' florales, paisley y geométricos que nos trasladan a los atardeceres de Mallorca.

“Me encanta ponerme los vestidos que he ido comprando en diferentes lugares. Cuando vuelvo a la ciudad, los atesoro como si fueran 'souvenirs' de ese viaje que me devuelven a aquel maravilloso momento en el que estaba relajada, sin horarios, con mi familia y amigos. Cierro los ojos y el vestido me lleva allí, solo con ponérmelo”, asegura la 'insider'.

Uno de los puntos fuertes de estos vestidos es su firme compromiso con el medio ambiente, ya que las piezas están confeccionadas con tejidos sostenibles (como el algodón orgánico y el poliéster reciclado), de ahí que no nos sorprenda que el lanzamiento haya coincidido con el Día Mundial del Reciclaje.

La colección en cuestión está disponible en la web de Mango desde este lunes 17 de mayo, así como en tiendas seleccionadas de países como Alemania, Francia, Italia, Portugal, Rusia, Polonia, Turquía, Estados Unidos y, por supuesto, España.