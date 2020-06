Chuck Bass (Ed Westwick) ha puesto a la venta las mascarillas más 'cotillas'

¡Las queremos!

Está claro que cuando se trata de luchar contra la epidemia causada por el coronavirus, las celebrities están jugando una parte muy importante para ponerle freno. A las generosas donaciones que muchos famosos han aportado a diferentes asociaciones, también hay quienes han aprovechado su situación privilegiada para llevar a cabo iniciativas para recaudar dinero.

Este ha sido el caso de Chuck Bass, queremos decir, Ed Westwick, el mítico actor de la serie 'Gossip Girl'. Muy activo siempre en redes sociales, ha decidido poner a la venta a través de su página web unas mascarillas en las que se puede leer 'XOXO'. Efectivamente, por si no os acordáis (aunque si de verdad eras fan de 'Gossip Girl' lo sabrás), esta es la despedida que se oye en la intro de la serie que da paso a cada nuevo episodio. "You know you love me, XOXO (besos y abrazos)", se escuchaba.

"Creo que todos podríamos estar de acuerdo en que el mundo podría usar algunos abrazos y besos en este momento. Ayúdame a recaudar dinero para @kickitout para combatir el racismo y la discriminación de todos los que juegan, ven o trabajan en el fútbol comprando mi colección con @represent. ¡Trabajemos todos juntos para hacer la diferencia!", ha escrito junto a una bonita imagen de él en su cuenta de Instagram.

Una iniciativa que ha sido más que bien aceptada por todos sus seguidores. Eso sí, algunos creían que Ed iba a anunciar que participaría en el 'reboot' de 'Gossip Girl' y se han quedado un poco con la 'bajona'. Pero como él mismo ha aclarado luego en sus Stories, en estos momentos nos debemos centrar todos en ayudar a los demás y ya vendrán tiempos mejores. Muy bien dicho.