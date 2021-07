Los gargantillas tipo chóker son la última joya favorita de Instagram y estas son los más deseadas

¿Quieres dar un descanso temporal a tus collares de abalorios? Los 'chóker' son el sustituto perfecto, palabra de 'trend setter'.

Clara Hernández

Este año, las joyas de tendencia se lucen con bañadores y bikinis. Y, hasta ahora, había una clara favorita : el collar de abalorios de colores que nos trasladaba a nuestra más tierna infancia y que hemos visto iluminar repetidamente el 'street style', feeds de Instagram y marcas. Sin embargo, no es el único accesorio que llevaremos con todo. Así lo han confirmado Melissa Villarreal, Claudia Parras, María Pombo o Erea Louro, entre otras. Porque si bien los collares multicolores siguen siendo uno de los 'must' de la temporada, los 'stories' y 'feeds' de las 'trend setters' con más seguidores muestran que las gargantillas y collares pegados al cuello y, especialmente, los de tipo 'choker' van a ser los llamados a acompañar muchos muchos de nuestros looks de verano.

Ya Melissa Villarreal nos aleccionó hace unas semanas sobre el accesorio de moda con un collar de cuentas pegado tipo choker de la marca española Gilda, creada por Elvira Goicochea, que vende piezas limitadas y hechas a mano (y que le gusta tanto a la instagrammer que tiene el mismo modelo en dos colores: naranja y azul, con los cuales ha iluminado un vestido largo con bordado y aire boho de Antik Batik, y un top dorado, demostrando su versatilidad). También Elisa Serrano tiene un accesorio similar.

Solo unos días después, de nuevo Melissa nos enseñaba otra pieza muy favorecedora en color verde, de estilo étnico, de la firma también española Niutt, que se vende en su tienda por 24 euros (y que puedes combinar con top con escote recto, como hizo la instagrammer para hacerlo brillar (y que, sí, también has visto en el cuello de la instagrammer Claudia Parras).

También esta última, Claudia Parras, se ha quedado tan cautivada por este chóker étnico que este está presente en un gran número de sus últimas publicaciones en redes, en distintos colores (además del verde, tiene una preciosa versión en colores burgundy y dorado) y conjuntándolo con los outfits más variados (y aportando un toque 'supercool' a todos).

Así, los ha llevado con monos floreados, chalecos, vestidos largos, etc. siempre escotados para lucir la pieza al máximo.

¿Eres más amante del brillo y los giros vertiginosos y viajeros? La misma Claudia ya había llevado una de nuestras piezas favoritas: el chóker bautizado 'Una vuelta al mundo' y hecho a mano por la marca Ikkelele con ocho hilos de latón chapados en oro que van envolviendo el cuello (110 euros).

Erea Louro o María Pombo, entre otras muchas, son también fans de esta joya llena de estilo que se puede llevar día y noche y que da un toque sexy al conjunto. Y que favorece especialmente a los cuellos largos y finos (y más aún combinado con escotes amplios, tipo palabra de honor), aunque si tu cuello es más corto o ancho, hay soluciones para que puedas utilizarlo y te siente bien. En este segundo caso, se recomienda utilizar un modelo más estrecho y sencillo, y colocarlo cerca de la clavícula para que se vea más piel. Asimismo, el escote en V es, aquí, el más aconsejado.

Mira los modelos de chóker más deseados e instagrameados: