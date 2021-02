Las chicas bajitas a las que les gusta ir cómodas les van a encantar las alpargatas con plataforma que no nos quitaremos en toda la temporada

Desde las alturas, la vida es más bonita.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA | WOMAN.ES

Como cada año, la llegada del buen tiempo nos trae un montón de nuevas tendencias en materia de calzado, y si has estado atenta a nuestras últimas publicaciones, ya sabras que una de las modas que vuelve con fuerza esta primavera verano 2021 es la de las 'flatforms'. Por si no te suena mucho el término, las flatforms no son otra cosa que el resultado de unir dos términos: 'flat' (zapato plano) y 'platform' (plataforma). Así, a lo que se refiere esta palabra es a todos esos zapatos que tienen una suela con plataforma, pero en plano (sin cuña), y que añaden unos centímetros más a nuestro look pero manteniendo la comodidad.

Más concretamente este estilo de calzado verá su esplendor combinado con las clásicas alpargatas, dando lugar a un tipo de zapato que, pese a que ya llevamos hace algunos años, ahora vuelve con fuerza en la próxima temporada: las alpargatas con plataforma.

Ya son muchos los modelos disponibles en el mercado, así que si te gustan este tipo de zapatos es el momento de que te hagas con unas para que en cuanto llegue la primavera puedas comenzar a combinarlas en todos tus looks. Para ello, hemos preparado una selección con un montón de diseños diferentes de todos los gustos, estilos y tejidos, para que puedas inspirarte y elegir la que más te guste.

Atadas al tobillo, de piel, de algodón y hasta acolchadas, descubre todas las alpargatas con plataforma disponibles y hazte con las tuyas.