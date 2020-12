Las chicas que adoran los Levi's van a despedir 2020 por todo lo alto con estos descuentazos en Cortefiel

¡Corre que están volando!

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA | WOMAN.ES

Enero es el mes de las rebajas por excelencia pero si eres de las que te come el ansia viva y no puedes esperar o necesitas un descuentillo extra para no acabar las navidades en bancarrota tras la ronda de regalos estás de enhorabuena porque este año muchas firmas han decidido adelantar sus descuentos y ofertas para que puedas hacer tus compras navideñas al mejor precio o darte un caprichito y ahorrarte unos buenos euros.

Una de esas marcas es Leví's que tiene un 30% de descuento en prendas seleccionadas en la web de Cortefiel, así que si eres fan de la firma ya puedes ir corriendo a echar un vistazo, porque la oferta es por tiempo limitado.

Y es que, como te podrás imaginar, hay muchas prendas que están volando así que no hay tiempo que perder. Para hacerte más fácil la tarea nosotras hemos preparado una selección con las prendas con mayores descuentos, para que te sea mucho más fácil localizar tus piezas favoritas y aquellas en las que quieres invertir y hacerte con ellas con tan solo un clic.

Sudaderas, camisetas, cazadoras y, por supuesto, sus deseados pantalones vaqueros forman parte de esta selección de prendas con descuento entre las que encontrarás más de un artículo que te robe el corazón, ¿y qué mejor manera que despedir el 2020 con una compra de esas de las que alegran el día?

Te dejamos con todos los looks con descuento.