Las chicas que adoran la comodidad van a estar encantadas con la vuelta de los leggings, la tendencia más potente del invierno

Adiós pantalones tradicionales.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA | WOMAN.ES

Pese a que vivieron su época dorada hace unos años, los leggings vuelven esta temporada a nuestros looks y nuestros armarios dispuestos a convertirse en los reyes del invierno. Lo cierto es que viendo la tendencia de la moda de ir virando hacia looks cada vez más cómodos para salir a la calle y que recrean de algún modo a las prendas estrella de nuestra colección, el 'homewear', no nos extraña para nada que poco a poco el pantalón tradicional vaya cediendo el paso al legging que ya habíamos casi olvidado en el fondo de nuestros armarios.

Y es que, ahora que nos hemos hecho a la comodidad de los pantalones de chándal y las siluetas oversize, es lógico que este estilo haya llegado también a los hasta ahora invencibles vaqueros, y en las tiendas sea cada vez más común volver a ver leggings llenando estanterías y percheros. De hecho, si te das un paseo por Instagram seguro que ves a más de una 'influencer' creando looks con este tipo de pantalones, lo que sin duda es un indicativo de que están de vuelta y no piensan irse en mucho tiempo.

Sin embargo, no te vayas a creer que vuelven en el mismo formato que triunfaron hace años, ¡para nada! Si en su día la gran mayoría de los leggings eran de estilo deportivo, ahora puedes encontrarlos de todas las clases, colores, estampados y tejidos para conseguir precisamente su cometido de sustituir al pantalón tradicional.

De piel, encerados, de ante y hasta con el corte de los clásicos pantalones chinos, hemos recopilado los leggings de tendencia más apetecibles del mercado para que puedas hacerte con tu modelo favorito e inspirarte con los looks para empezar a combinarlo en tus outfits con la ropa que ya tienes en tu armario.