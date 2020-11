Anota la tendencia.

Clara Hernández | Woman.es

Sombreros de piel, botas de cowboys... son muchas las prendas con sabor 'western' que se han colado en las últimas temporadas en nuestro armario y que se resisten a abandonarlo. Sin embargo, las americanas y blazers con flecos que habían asomado en la pasada primavera se mantenían, por ahora, en un discreto segundo plano, tal vez esperando su oportunidad. Que podría haber llegado.

Si hace unos días María García de Jaime nos enamoraba con una blazer recorrida por flecos (que, descubríamos, pertenecía a Name the Brand, precisamente la marca de María Pombo, quien ha reservado este adorno para una de sus prendas protagonistas de la nueva colección, así como para una de sus parkas agotadísimas), este fin de semana Paula Echevarría nos proponía una variante: una chaqueta tipo esmoquin de The Extreme Collection que cuenta con adornos colgantes, con forma de borlas, en las mangas y en los bolsillos.

Es decir, que además de las líneas limpias y los tonos neutros, las blazer de este año admiten un punto de fantasía (algo a lo que no se puede resistir nunca la última de esas marcas).

¿Más? También Zara nos ha mostrado algunas de las opciones 'flecadas' de su colección, que se extiende a chaquetas denim, cazadoras, sobrecamisas de efecto ante o cuero.

Ya las pasarelas de Milan y París nos habían anunciado un invierno lleno de este detalle que, en su caso, contagiaba también a faldas, bolsos y vestidos (en la imagen, a continuación, un modelo de Lorenzo Serafini, aunque firmas como Prada también los incluyen en su catálogo).

¿Necesitas más pruebas de que, definitivamente, los flecos se han consolidado como uno de los detalles estrella del otoño e invierno? Mira las propuestas de muchas de nuestras marcas favoritas para este otoño-invierno: