La chaqueta vaquera 'oversize' es supertendencia y la vas a encontrar en la nueva colección denim de Bershka

Te hemos preparado un 'minishopping' con nuestras cazadoras vaqueras favoritas.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

No hay temporada en la que no haya tejido vaquero en las colecciones que los grandes diseñadores suben a la pasarela, es cierto, pero esta temporada primavera-verano 2020 vamos a llevar vaquero hasta la saciedad. Ya te lo dijimos hace unas semanas, cuando María Pombo estrenó una camisa vaquera de Springfield que se alejaba de la camisa más clásica, el 'canadian tuxedo' es el conjunto de moda. Y, claro, para crearlo necesitamos una falda vaquera o unos 'jeans' o bien una camisa o una cazadora. Si eres como nosotras y en entretiempo no te quitas la cazadora vaquera, que sepas que este año si vas a lucir una va a ser 'oversize'.

¿Cansada de las clásicas camisas vaqueras? María Pombo luce la versión más elegante en un canadian tuxedo

Esta primavera queríamos una chaqueta vaquera pero diferente y Mango ha sacado una bomber denim que nos tiene fascinadas

Chanel, Balenciaga, Philosophy di lorenzo serafini y Alberta Ferretti son los culpables de que en este 2020 vayamos a llevar la cazadora vaquera cuanto más amplia, mejor. Con perlas, lavada a la piedra, tipo patchwork, con tintes muy oscuros,... las posibilidades son infinitas y Bershka ha tomado buena cuenta de ello porque la nueva colección denim de la firma está cuajada de cazadoras vaqueras en clave oversize.

¿Buscas una? Pues nosotras te hemos preparado un minishopping con nuestras cazadoras vaqueras favoritas.

- La versión más clásica, lavada a la piedra. Ahora cuesta 21,59€, aunque antes costaba 35,99€.

- Una combinación de tejidos vaqueros, como si se tratara de una prenda al estilo patchwork, en una cazadora vaquera que se acerca más a una bomber que a una chaqueta vaquera más clásica. Ahora mismo tiene un precio de 21,59€, aunque antes costaba 35,99€.

- En azul claro y con dos bolsillo grandes. Ahora mismo cuesta 15,59€ y su precio antes de rebajarse era de 25,99€.