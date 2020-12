La chaqueta de punto más bonita que vas a encontrar en Zara este invierno ya la ha llevado María Fernández Rubíes

Y ojo porque está a punto de agotarse.

María Aguirre | Woman.es

En una temporada en la que el punto se ha convertido en el tejido estrella apareciendo en todo tipo de prendas que van desde jerséis, conjuntos de sudadera y pantalón, tops y vestidos, entre otras muchas, hay que saber elegir bien a lo que una hace hueco en su armario.

Por ejemplo, para iniciarse no hay nada como un buen cardigan. Y en este sentido, la oferta es tan amplia y variada que cuesta discernir para quedarse solo con las opciones más interesantes. Bueno, parece que no a todas nos cuesta lo mismo porque María Fernández Rubíes tiene una especie de radar para detectar las que son piezas clave.

Gracias a ella hemos dado con algunas de lo más especiales como la de color rosa con cuello azul que enseguida colgó el cartel de agotado, un básico que en su color verde anima cualquier estilismo y también uno con pequeñas flores que también vimos lucir a Mery Turiel y Tamara Falcó, entre otras.

¿Creías que ahí había quedado la cosa? Verás que no con la chaqueta que protagoniza su último look.

Un vestido de punto midi en tono camel, unas botas de estilo cowboy en negro, un fino collar y un clutch acolchado. Este fue el look de la influencer para disfrutar del día de Navidad en el que había otra prenda más acaparando toda nuestra atención, un cardigan.

Uno con el sello de Zara que, por su color topo con los bordes en marrón, sus pequeñas borlas y unas serie de estrellas bordadas sobre él, va camino de agotarse de forma inmediata.

No creas que exageramos porque, en efecto, esta prenda que la firma del grupo Inditex puso hace muy poco a la venta ya tiene poquísimo stock disponible en su tienda online. Tan solo puede comprarse en la talla S a un precio de 39,95 euros y, malas noticias, aún no hay ni rastro del esperanzador cartel de 'coming soon' para apuntarse a la lista de espera.

El único consuelo que nos queda es implorar a los Reyes Magos para que lo encuentren físicamente o cambiar el foco por alguna de las otras muchas versiones de chaquetas de punto que son capaces de alegrar cualquier estilismo de invierno.