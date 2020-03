Bolsos grandes (y bonitos) que sobrevivirán contigo a cualquier jornada

La cartera, el ordenador, la comida, un libro, un pañuelo, un sinfín de "porsiacasos"... Hay días en los que una necesita llevarse la casa a cuestas con todo lo que necesita para sobrevivir. Y es en esos momentos cuando se da cuenta de que la mayoría de sus bolsos no son capaces de soportar todo ese peso y, los que lo hacen, son diseños demasiado aburridos como para que apetezca lucirlos. Para que eso no vuelva a ocurrirte, hemos seleccionado en esta galería algunos de los modelos que no solo te sacarán del apuro sino que te gustarán tanto que se convertirán en toda una prolongación de tu brazo.