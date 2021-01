Prepara tu mejor look (el pijama) y deslumbra en la Noche de Reyes.

Cecilia Franco | Woman.es

¡Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los reyes Magos! Y qué emocionadas estamos. La ocasión merece que saquemos de nuestro armario nuestras mejores galas, es decir, nuestros pijamas. Te proponemos algunos de los diseños que están arrasando en Instagram por si estás pensado en estrenar uno de última hora. ¡La ocasión lo merece en esta Noche de Reyes!

A lo largo de este pasado año hemos aprendido una cosa. Y es que la moda 'homewear' nos ha conquistado y la ropa cómoda se ha convertido en un básico de armario. Pasar tantas horas en casa y el teletrabajo han conseguido que los pijamas y la ropa cómoda se hayan convertido en nuestros 'outfits' diarios más acertados. Y no solo nosotras hemos cambiado los 'must' de nuestro armario, celebrities e influencers también se han unido a esta moda y lo han compartido a través de las redes.

Esta Navidad está siendo diferente, nuestros looks son más básicos y en la Noche de Reyes no iba a ser menos. Instagram es siempre nuestra principal fuente de inspiración y en el mundo 'comfy' han acertado de lleno. El camisón de Zara personalizable (29,95 €) es una de las prendas que más está arrasando, pero no es la única. El pijama tipo peluche de Rocío Osorno nos conquistó y la opción elegante nos la propuso Laura Matamoros y, por supuesto, nos encantó.

El camisón de rayas de Zara y la opción del bordado personalizable nos ha conquistado. No solo porque es comodísimo, sino porque parecerá una camisa y será ideal para combinar incluso con prendas 'homewear', teletrabajar y tener reuniones telemáticas.

Lo cierto, es que el pijama se ha convertido en nuestra prenda estrella y para esta Noche de Reyes queremos superarnos con nuestro 'lookazo'. Conjuntos combinables, pijamas de corte masculino, divertidos, calentitos, suaves, elegantes, sensuales…Los hay para todos los estilos y gustos.

¿Ya tienes tu pijama listo para esta noche? Nosotras ya estamos preparadas para la gran noche de la magia y la ilusión. Te proponemos una selección monísima de pijamas de nuestras tiendas 'favs' dignos de Instagram por si quieres hacerte con uno o, simplemente, pedírselo a los Reyes Magos de última hora.