La nueva camiseta de Sara Carbonero es tan bonita que queda igual de bien con unos vaqueros que con un collar de perlas (y mira que esta combinación suena un tanto extraña)

A veces, para ganar hay que arriesgar.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Camiseta, perlas y vaqueros, ¡menuda combinación! Antes de que te lleves las manos a la cabeza, te adelantamos que a veces los conjuntos que parecen muy locos en nuestra cabeza, en la realidad funcionan muy bien. O al contrario, claro. Estamos seguras de que a más de una le ha pasado alguna vez algo parecido: en tu mente el look queda genial, sin embargo, cuando te miras al espejo te das cuenta de que arriesgar está bien, pero no siempre. Y quien nos ha inspirado con este look ha sido Sara Carbonero, que nos ha vuelto a enamorar con la última prenda que ha añadido a su armario.

Hace solo unas semanas que la periodista nos descubrió las Converse blancas y con plataformas más bonitas que, por cierto, están agotadas y solo algunas tiendas multimarca tiene existencias, y ahora vuelve a generarnos una necesidad, pero esta vez nuestro capricho es algo más económico. En una de sus últimos stories de Instagram, Sara Carbonero ha aparecido con una camiseta rosa, con estampado tie dye que no es que quede genial con vaqueros, también lo hace con un collar de perlas.

Se trata de una de las camisetas que está a la venta en Slow Love, la marca de moda que fundó junto a sus amigas Mayra del Pilar e Isabel Jiménez. En la web la describen como “camiseta tie dye, de manga corta en tonos morados y rosas, tejido suave y ligeramente elástico y patrón ligeramente ajustado”. Disponible en todas las tallas, desde la XS a la L, está a la venta por 29€ y tiene el certificado OCS – Organic Content Standard.

Y ha sido precisamente viendo las fotos de la web cuando nos hemos dado cuenta de que el complemento con el que podemos combinar esta camiseta para darle un toque más formal es un collar de perlas, tal y como lo lleva la modelo de la web.