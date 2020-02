La prenda que no puede faltar en tu armario.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Si eres una 'fashion victim', como nos pasa a nosotras, sabrás muy bien que en un armario hay hueco para todo. Y, aunque las tendencias del 'street style' se renueven cada temporada, hay cosas que nunca cambian, y eso es lo que conocemos como los básicos.

Más allá de los estampados (que tanto nos gustan), en todo vestidor debe haber siempre una prenda que sea capaz de salvarte cualquier tipo de look, desde el más informal hasta el más elegante. Y una de las aliadas a la que más recurrimos es la famosa camiseta blanca de algodón.

No dudamos de que ya cuentes con ese fichaje entre tu ropa (y si todavía no la tienes, este es el momento para hacerte con una), pero especialmente por tratarse de un fondo de armario también es importante que, año a año, se renueve. Eso sí, siempre pensando que es la mejor inversión que puedes hacer.

No te queríamos dejar sola en la aventura de buscar una camiseta blanca de algodón porque, evidentemente, camisetas blancas de manga corta hay muchas pero, por eso mismo, no siempre es fácil elegir.

Por eso, y para ayudarte, hemos buceado por nuestras tiendas favoritas y hemos encontrado LA CAMISETA que tanto necesitabas. Su composición es de 100% de algodón (justo lo que buscabas), con cuello redondo y manga corta. Pero, sin duda, lo mejor es su precio: está disponible por solo 4,95 euros en Zara y hay 'stock' de todas las tallas, desde la S a la L.

Y aunque también la puedes encontrar en diferentes colores, como el gris, el negro o con estampado de rayas en rojo y negro, nuestra preferida siempre ha sido (y será) la blanca.

No hace falta que te contemos que es una prenda que puedes combinar con absolutamente todo, tal y como nos demuestra con sus looks la mismísima Gigi Hadid, que ha reivindicado su protagonismo en sus outfits de 'street style' y la verdad que no puede gustarnos más.

Gigi la lleva desde debajo de blazers o cárdigans, hasta con trajes. Las posibilidades de conjuntarla son infinitas, toma nota de cómo lo hace la modelo y hazte ya con la tuya.