Las que más saben de moda ya la tienen y es una obra de la firma estadounidense The Frankie Shop.

¡Atenta porque la desearás tanto como nosotras! Y es que hemos dado con la camiseta básica blanca perfecta y estaremos todas de acuerdo en que es la mejor de todos los tiempos. ¿El motivo? Su perfecto corte en el que sustituye las mangas cortas por unas discretas hombreras de las que nacen unas tímidas aberturas haciendo de un diseño tan clásico una prenda muy cómoda a la par que sexy.

Y esta gran obra maestra que no querrás quitarte ni siquiera en invierno es creación de la firma neoyorkina The Frankie Shop. Aunque no es la primera vez que la hemos visto, podríamos decir que ha sido de lleno en la búsqueda del gran clásico de la primavera que reutilizamos más tarde en verano y en otoño el momento clave en el que de nuevo ha venido a nuestra mente y como consecuencia nos ha llevado a querer toparnos con ella cayendo en la cuenta de que, si estamos dispuestas a invertir de verdad en calidad y diseño, esta es la oportunidad perfecta.

Con un precio de 75 dólares y disponible en varios tonos (el blanco ha pasado de ser el gran 'best seller' de la marca a una opción inexistente sin stock posible ahora mismo), no hay 'it girl' que no se haya resistido a ella, desde Paula Ordovás hasta llegar a Emili Sindlev. Y es que la camiseta que todas necesitamos y que llevaremos con pantalones, bermudas y faldas además de encontrar en cualquier calzado la combinación ideal para cualquier día rutinario o esas cenas improvisadas, es el objeto de deseo más reclamado en la industria de la moda en lo que al catálogo veraniego de este 2020 se refiere, por encima incluso de las sandalias acolchadas de Bottega Veneta o las gafas de sol de diseño 'cat eye'.

Pero si esperar hasta que llegue tu talla deseada (lo hará y para ello solo hay facilitar el correo) te puede parecer una eternidad, una de nuestras firmas 'low cost' de referencia cuenta con un modelo tan parecido que ya lleva varias semanas disfrutando de un éxito absoluto.

Mango es la encargada de dar vida a este top con hombreras que cuesta 15,99 euros. Con la única posibilidad de hacerse con él en gris o en negro, este diseño también cuenta con sus tallas agotadas en su página web pero es solo cuestión de pocos días que su stock vuelva a estar disponible pudiendo adquirirla para dar vida a los looks más cómodos y originales del momento.