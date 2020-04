Las camisas masculinas marcan tendencia (y estas 10 además son supercómodas para la cuarentena)

Para ser la mejor vestida de la temporada tienes que tomar prestadas las camisas del armario de tu chico y llevarlas así.

Osiris Martínez | Woman.es

Queridas 'fashionistas' amantes de los looks masculinos y de los estilismos cómodos, estáis de enhorabuena: la temporada que viene se ha acordado de vosotras, y mucho. Y es que, entre las tendencias más fuertes de la temporada se impone una pieza muy 'boyish' y muy cómoda: la camisa masculina.

Silueta holgada, estampados de mil colores y motivos, materiales que van desde el 'denim' hasta la seda, pasando por el algodón, la piel y el lino… Sus interpretaciones son múltiples, y sus embajadoras en las pasarelas son firmas de la talla de Alexander Wang, Burberry, Céline, Christian Dior, Etro, Lacoste, Sportmax, Versace o Valentino.

- De los trajes masculinos al cajón de la ropa interior; estas son las prendas que cogerás del armario de tu chico

- Este look de camisa masculina blanca con vaqueros y enseñando lencería nos tiene locas porque es un conjunto cómodo y monísimo

En cuanto a combinaciones, todo vale: faldas lápiz, 'total looks Tayloring XL', pantalones vaqueros… La clave es mantener un estilo chic, desenfadado y ligero. ¿Aún no te has unido al movimiento 'Menswear shirting'? ¡También son la prenda perfecta de esta cuarentena! Si necesitas inspiración, fíjate en nuestra selección.

La abullonada

Camisa XL con mangas abullonadas, de Bershka, 25,99 euros.

La clásica

Camisa XL, de Zara, 29,95 euros.

La rayada

Camisa de lino, de H&M, 29,99 euros.

La 'nude'

Camisa 'oversized', de Monki, 35 euros.

La sedosa

Camisa de raso, de Massimo Dutti, 59,95 euros.

La 'babydoll'

Camisa de rayas pastel, de Uterqüe, 69 euros.

La logotipada

Camisa estampada, de Burberry, 500 euros en My Theresa.

La punky

Camisa de cuadros, de Palm Angels, 540 euros en My Theresa.

La desmontada

Camisa con mangas desestructuradas, de Prada, 615 euros en My Theresa.

La universitaria

Camisa de rayas con corbata, de Vêtements, 730 euros en My Theresa.