En una camisa 'oversize' blanca que no puede parecernos más original.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Es lunes, y aunque es el día que, por lo general, más cuesta de la semana, las novedades de Zara llegan para alegrarnos la existencia. Aunque lamentablemente las rebajas ya han quedado en un segundo plano y nos toca esperar hasta el verano para poder volver a disfrutar de nuestra campaña de descuentos preferida, las nuevas colecciones de temporada nos traen diseños preciosos que no nos vamos a querer quitar en toda la primavera.

Buceando por las novedades de la firma de Inditex, hemos dado con la camisa perfecta para aquellas que adoran vestir de blanco o de negro (que no son pocas...). Ya hemos adelantado que la combinación de estos dos colores no solo es el binomio más recurrido de la historia sino que sigue siendo tendencia esta temporada, y todo apunta que la próxima también, sino mira esta propuesta de Zara, que te va a encantar tanto como a nosotras.

Y es que si hablamos de tendencias tenemos que hacer referencia a esta nueva camisa blanca 'oversize'. Tranquila, no hablamos de la típica camisa clásica, en absoluto... Aunque ya sabemos que esta prenda nos gusta en todas sus versiones, se trata de un diseño que, además de salvar tus looks en más de una ocasión, consideramos que no puede ser más original.

Pero, ¿qué tiene esta camisa para que nos guste tanto? Son varias las razones por las que la consideramos un superfichaje para nuestro armario.

No solo es 'oversize', que eso ya sabemos que ha sido, es, y será tendencia en el 'street style'. Además es blanca y, con ella, podrás vestir tus looks 'black & white' de entretiempo con mucho, mucho, estilo, ya que la prenda cuenta con un detalle que hace que sea única.

Tiene cierre frontal de botones y manga larga, como así ocurre con las camisas básicas, pero, sin duda, lo que realmente nos ha conquistado es el cuello subido y el detalle delantero de volantes, lo que le aporta un aire muy romántico y femenino que nos encanta.

Está disponible en la web de Zara en todas las tallas (desde la XS a la XL) por un precio de 25,95 euros. Nosotras no es que la queramos, es que la necesitamos ya. ¿Para combinarla? Hay tantas opciones como posibilidades existen, pero sin duda la propuesta del 'lookbook' de la firma de Amancio Ortega, con unos pantalones 'slouchy' nos parece ideal. ¿Y tú? ¿Te vas a hacer con la tuya?