Por eso, acudimos a las 'fashion insiders ', esas que convierten en oro todo lo que tocan, para dar con las siete formas de sumarse a esta tendencia tan veraniega. Una para cada día se la semana. Y las hay para todos los gustos: desde los 'tops' de inspiración Coachella a los monos largos con los que coronarse como la mejor vestida de las noches de verano pasando por las bermudas de cintura alta y estampado de rayas. La que no se conforma es porque no quiere.

Es un hecho: el lino se ha izado como el tejido imprescindible de la temporada. La culpa la tienen firmas como Pottery Brand o Sea Me, que han logrado que pase del olvido al primer plano 'fashion' en cuestión de meses. Cosas de la moda . Pero, ¿cuál es la forma correcta de lucirlo? Difícil cuestión.

IVÁN AVELLO | WOMAN.ES

Es, con toda seguridad, la propuesta con más probabilidades de éxito para las noches de verano. El mono de lino gusta, y mucho. ¿La clave para elegirlo bien? Que tenga ese 'je ne sais quoi' que lo haga diferente (una lazada XL en el tirante o un detalle 'cut out', como el de Helena Cuesta). Sumarás puntos si eliges unas sandalias de tacón fino y un bolso con rollo.

A rayas

El pantalón largo de lino es una de las prendas que no pueden faltar este verano en la maleta, especialmente si hablamos de aquellos con estampado de rayas. ¿La prueba? Este 'look' de Gala González. Eso sí, si quieres añadirle un 'plus', elige un chaleco como el de la gallega, de su firma Amlul.