Si vas a hacer el Camino de Santiago, inspírate en Gala González y lleva este vestido de Oysho

Puede que te suene raro pensar en una prenda así para ponerte en ruta pero al ser tan cómodo, ligero y con protección solar, será la que mejor te acompañe.

Julia García

Hacer el Camino de Santiago en cualquiera de sus variantes es una de esas tareas que muchas tenemos apuntadas en nuestra particular lista de cosas que queremos hacer al menos una vez en la vida. ¿Por qué no tacharla este año de una vez por todas poniéndonos en ruta sin dejar de posponer nuestros planes? Si has decidido que es el momento de calzarse las zapatillas o botas -hacer una buena elección en este terreno es fundamental- y lanzarse a andar, tenemos un consejo que darte.

En realidad el consejo no es nuestro sino de Gala González, quien ha pasado los últimos días haciendo lo propio junto al actor Martiño Rivas, el cómico Xurxo Carreño o la influencer Cristina Cerqueiras, entre otros, y ha compartido su experiencia con su casi millón y medio de seguidores en Instagram.

"Esta es la tierra del norte de España donde crecí y donde volví una vez más para un paseo peregrino único que todo el mundo debería experimentar una vez en la vida, tiempo para reflexionar sobre todas las pequeñas cosas mientras disfruta de la naturaleza", ha relatado la fundadora de Amlul, quien ha asegurado además que "ha sido una experiencia única en la vida que recomendaría a todo el mundo en cualquier momento".

La creativa ha prometido que va a profundizar más en su pericia para tratar de aconsejar a quienes vayan a seguir sus pasos próximamente pero lo que de momento hemos podido sacar en claro gracias a su viaje es qué prendas pueden ser las más cómodas para esta travesía. Una de estas es precisamente un vestido de Oysho del que ya te hablamos hace unas semanas con motivo de su lanzamiento.

Seguro que al leerlo habrás pensado "¿un vestido para el Camino de Santiago?", pues sí, en efecto, esta pieza puede ser clave para echarse a andar ya que no se trata de un vestido cualquiera sino de uno técnico de finos tirantes y corto que lleva un mono compresivo debajo. Esto promete un genial ajuste para garantizar confort, ligereza y resistencia para cualquier práctica deportiva y, al llevar un tejido con protección solar, es genial precisamente para cuando es mucho el tiempo que se pasa en el exterior en esta época del año.

Tiene un par de pros más este vestido bautizado como compressive. Por un lado, el hecho de contar con bolsillos en su interior -lo cual siempre se agradece- y, por el otro, su enorme versatilidad. Y es que aunque está concebido para hacer deporte con él puede ser utilizado perfectamente para un look desenfadado de verano como ya demostró Mery Turiel con unas simples zapatillas.

Gala González lo ha llevado con una gorra y una camiseta sin mangas encima pero puede ser llevado tal cual suponiendo en ambos casos todo un acierto.