¿Buscas un vestido espectacular para una boda de día? No mires más y cópiaselo a Mery Turiel

Es de Pannambi y su estampado te enamorará.

¡Vaya look de invitada perfecta se acaba de marcar Mery Turiel! No hay día que la influencer y escritora no nos sorprenda con algo: un conjunto de talla de gallo e Pull & Bear, unas botas militares, un top de fiesta… ¡Y ahora ya hemos dado con el vestido que todas estábamos esperando para la próxima boda a la que estamos invitadas! Amiga, yo que tú dejaría de visitar tiendas porque cuando veas el vestido de la influencer no vas a querer otra cosa.

Aunque los vestidos de su amiga Rocío Osorno están entre sus favoritos (cuando tiene una ocasión especial siempre confía en ella), esta vez ha hecho una excepción. Y sí, reconocemos que los vestidos de la diseñadora sevillana son un sueño, pero la creación de Panambi es otra maravilla. Confeccionado en satén y con estampado de flores malva, se trata de un vestido corto con escote de pico, hombros abullonados y botones forrados en el frontal que sienta como un guante.

¿Lo mejor? Que favorece muchísimo a la silueta porque, por un lado marca las curvas por el corte que tiene bajo el pecho y, por otro, hace piernas infinitas al ser mini. Ideal para una boda de mañana, está disponible en todas las tallas de la firma española, desde la 34 a la 42 y cuesta 200€.

Combínalo con unas sandalias de pulsera (todo lo que vaya sujeto al tobillo siempre resulta más cómodo) y si quieres algo más formal, haz como Meghan Markle en su último acto en la Abadía de Westminster y apuesta por unos salones nude que, además, alargan la pierna.