Seleccionamos los más bonitos para que te atrevas con la tendencia.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Directo desde los 90 y para marcar la diferencia en cualquier estilismo, los 'buckets hats' (o lo que es lo mismo, los sombreros de pescadores) volvieron a ganar terreno en el 'street style' hace varias temporadas. Sin embargo ha sido durante este otoño-invierno cuando las principales firmas de moda los han traído de vuelta con diseños reinventados y, por tanto, han logrado convertirse en uno de los accesorios favoritos de 'insiders' de todo el mundo, tal y como hemos podido ver en las propuestas estilísticas del 'street fashion' de las principales ciudades de la moda.

- Llevar sombrero es de guapas: estos son los sombreros más bonitos de la temporada para atreverte (por fin) con el accesorio más controvertido

- Real como Máxima de Holanda que un sombrero puede ser tu mejor aliado para rematar un vestido vanguardista

Se trata de un gorro de inspiración náutica, ya que era el complemento con el que los pescadores se protegían de la lluvia y del viento, que, a día de hoy, las expertas en moda lo consideran como el accesorio que no puede faltar en nuestro armario (y que especialmente esta temporada ha adquirido tal popularidad que ha logrado viralizarse), por no hablar de su utilidad para salvarnos de un 'bad hair day' tan típico durante los meses más fríos del año, ¿o no?

El diseño más clásico de este tipo de sombrero es liso, monocolor y confeccionado en tejido nylon, por lo general. No obstante, actualmente lo encontramos totalmente renovado y en todo tipo de tejidos ideales para combatir el frío invernal (como pueden ser la pana, el ante, la piel o la felpa, entre otros), y se han viralizado hasta tal punto que incluso estos gorros ahora son casi más deseados que los clásicos de lana para ir abrigadas durante el invierno.

Y aunque este gorro en su versión más clásica siempre supone un acierto para nuestros 'outfits', ahora las firmas de moda lo han reinventado también con 'prints' capaces de diferenciar cualquier look (de 'tweed', con bordados, de cuadros...). Estos diseños estampados nos encantan, especialmente, para combinarlos con looks monocolor pero, si te atreves, otra de las alternativas que más vemos en el 'street style' es la de llevarlos con looks con prendas de colores llamativos.

Respecto al patrón, en el 'street style' uno de los más vistos (además de los clásicos, por supuesto) es el que se presenta con dos cintas o cordones, ya que nos brindan la posibilidad de llevarlos atados (y en el caso de querer quitárnoslo quedaría colgando a nuestra espalda) o sueltos.

Si eres de las que todavía no se ha atrevido a lucir un 'bucket hat', no te pierdas la selección de los gorros más bonitos (y sutiles) para que te inicies en esta tendencia. ¡Estilazo!