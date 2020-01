Estos botines cowboy negros de Zara que solo se venden en su web son ideales para aquellas que no se ven con los diseños más atrevidos

Cambian el juego de colores por el animal print.

Cuando una tendencia original y llamativa como las botas cowboy se pone de moda, hay que aprovecharlo. Que sí, que te las puedes poner en cualquier otro momento, pero la legitimación, aunque sea de forma figurada, que le otorga a una prenda o complemento el hecho de ser tendencia, es un impulso definitivo para que nos atrevamos a lucir lo que en otras circunstancias, probablemente, no llevaríamos.

Aún así, una tendencia no puede gustar a todo el mundo, sobre todo cuando se trata de algo atrevido con un estilo particular, como es el caso de los botines inspirados en la moda vaquera del oeste americano. Más que el diseño de este tipo de calzado, suelen generar dudas en algunas mujeres las llamativas combinaciones de color que incluyen las mayoría de las distintas versiones de las firmas, influenciadas a su vez por el dibujo con las costuras a la vista, que es otro de los detalles que no siempre gusta de las botas cowboy.

Si a te ocurre esto con alguna de las dos cosas -o con ambas-, hemos encontrado en Zara el modelo con el que las dudas se van a borrar de un plumazo de tu mente porque su elegante diseño disimula ambas cuestiones. Es más, una de ellas, la del color, la elimina por completo al estar fabricados exclusivamente en negro. Y el segundo detalle, el de las costuras, pasa a un segundo plano a nivel estético por el estampado animal con el que está diseñado.

De hecho, el principal elemento decorativo diferencial de estos botines diseñados por el hermano mayor de Inditex y lo que más nos gusta de ellos es la mezcla de dos estampados animales diferentes en la misma pieza, sustituyendo de esta forma tan original y estilosa las clásicas combinaciones bicolor de las botas cowboy.

En concreto, Zara recurre al efecto piel de cocodrilo en la zona de la puntera y la caña del botín, mientras que en el empeine utiliza un print que recuerda más al de la piel de serpiente. El tacón medio grueso, la punta cuadrada y las costuras a la vista son los tres elementos clásicos del calzado cowboy que le dan dicho aspecto a los botines, que están rematados con elástico en el lateral de la caña.

Para encontrarlas, no pierdas el tiempo en las tiendas físicas de la marca gallega porque este modelo en concreto de botines se vende de forma exclusiva en su tienda digital. Concretamente, las encontrarás en el catálogo de nueva colección a un precio muy competitivo de 39,95 euros.

¿Es o no es una inversión segura?