La nueva obsesión de Instagram son estas botas blancas altas y planas de Zara

¿Recuerdas esas botas engomadas color kaki que estaban por todas partes en otoño? Sí, esas de Zara que pusieron de acuerdo a influencers y celebrities en que llevar botas de agua era una buena idea incluso en los días en los que no había ninguna probabilidad de lluvia y que enseguida estaban agotadísimas. Pues bien, después de buscar numerosas alternativas con las que conseguir un efecto similar en otras tiendas de Inditex como Massimo Dutti o Pull&Bear, ha sido la propia firma la encargada de tomar cartas en el asunto.

Zara ha decidido reeditar una versión muy similar en ese tono y otros tres diferentes para que todas aquellas que nos quedamos en su momento con las ganas de tenerlas en nuestro armario podamos por fin hacernos con ellas.

Lo curioso es que no han sido estas sino otro par de botas las que enseguida se han quedado sin stock. Ya sabemos de la velocidad con la que van y vienen las tendencias, de ahí que no nos haya extrañado que la nueva obsesión de Instagram sean unas de color blanco que, avisamos, después de velas van a ganarte a ti también.

Las hermanas Villareal, Grace y Melissa, han sido dos de las que ya se han rendido ante este calzado que ya empieza a ser omnipresente. Unas botas que, a diferencia de sus predecesoras, estas no son engomadas sino que están fabricada en piel 100% de vacuno teñida de color blanco lo que las convierte en una opción realmente cómoda.

Además, gracias a ese juego que deja la suela en negro se consigue un contraste de lo más interesante para los looks invernales - no en vano, ya habíamos sido avisadas de que los modelos blancos habían sido coronados como los reyes de los meses de frío-.

Su diseño, de caña alta, plano y con detalle de las costuras, hace que sea muy similar al que triunfó hace unas semanas, aunque es su material y, por supuesto su color, el que le eleva de categoría. Ambas características son precisamente las que han provocado que en tan solo unos días hayan volado de las tiendas.

Suerte que al ser de nueva colección Zara se ha guardado un as en la manga porque ha incluido la opción del "coming soon" avisando de su inminente llegada a su web por 89,95 euros. Esta vez no pensamos quedarnos sin ellas.