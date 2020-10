Si te has quedado sin las botas altas negras de Zara que TODAS llevan, mira estas todavía más bonitas de Massimo Dutti

Vas a desearlas con todas tus fuerzas.

María Aguirre | Woman.es

En las últimas semanas seguro que por tu timeline han pasado una y otra vez unas botas de agua de Zara combinadas de muy diversas formas. Se las hemos visto, entre otras, a Sara Carbonero con un look de lo más rural y a Laura Matamoros con vestido, y no sabemos si como consecuencia de eso o no pero lo cierto es que en cuestión de días han arrasado. Tanto, que están completamente agotadas en la tienda online en cualquiera de las tallas en las que habían sido fabricadas.

Y es que, ya te lo advertimos al comienzo de la primavera, las botas de agua iban a ser el nuevo capricho de tu armario en el 2020. No nos extraña por tanto que se haya roto el stock de este tipo de calzado y que incluso haya quien ya haya recurrido a tiendas como Decathlon para encontrar un modelo con el que unirse a esta tendencia (el cual también está a punto de desaparecer tras su inesperado éxito).

Pero nosotras traemos buenas noticias porque no vas a tener que volverte loca en busca de nuevas versiones con las que ir a la última. Hemos dado con unas botas que son aún más bonitas que las omnipresentes verde caqui e incluso más versátiles por ser en negro. Aquí tienes la prueba.

En este caso ha sido Massimo Dutti la firma que nos ha puesto en bandeja esta bota de piel en color negro con tirador en la talonera, un mínimo tacón de poco más de 3 centímetros y un tratamiento especial para repeler el agua que la vuelven indispensable para el otoño y no podemos estar más agradecidas.

La única pega que tienen respecto a sus predecesoras es que requieren de una inversión mayor -su precio es de 159 euros frente a los 49,95 euros que costaban las de Zara- pero el esfuerzo merece la pena porque ofrece una lista de ventajas mucho mejor.

Una de las más rápidas en llevarse a casa este gran fichaje ha sido Paula Echevarría, quien ya nos ha mostrado incluso una forma de combinarlas con un minivestido y una sobrecamisa recientemente. Seguro que a ti se te ocurren también muchas otras maneras de lucirlas con éxito en los próximos meses por lo que, nosotras de ti, no las dejaríamos escapar...