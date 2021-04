Si no tienes botas de agua, tranquila, estos son los 10 botines que protegerán tus pies

El clima inestable nos lo recuerda que es momento de hacernos con unas buenas botas de agua. Por eso hemos fichado los 10 modelos que nos protegerán de la lluvia, pero sin perder estilo. ¡Apunta!

A. Morales

Tenemos que reconocer que la primavera es nuestra estación preferida del año, incluso cuando los días están un poco grises y la lluvia amenaza con caer. Pero eso son detalles menores, lo cierto es que el hecho de que los días empiecen a ser más largos y que podamos desterrar (por un tiempo) los abrigo y darle la bienvenida a las americanas y cazadoras ya es motivo para saltar de alegría. De hecho, lo bueno de la primavera es que nos permite crear looks variados, desde los más fresquitos para los días de calor, hasta los más impermeables para los días de lluvia.

- Que la lluvia no te arruine la Semana Santa: 4 prendas tendencia para vestir con 'estilazo'

- Siete looks de 'insiders' para llevar tu 'trench' con estilazo

Y como las predicciones meteorológicas anuncian lluvia y tormenta para estas semanas tenemos algunas propuestas para que la lluvia no arruine tus looks, y sobre todo no te coja desprevenida.

Como buenas amantes de la moda que somos, no necesitamos excusas para añadir a nuestro armario una que otra prenda y accesorio ad hoc al situación. Tenemos claro que nos vamos a marcar un modelo digno de influencer. Ya hemos escogido las 8 gabardinas trench que más nos gustan y mejor nos protegen del agua, de hecho hasta hemos pillado el chubasquero (que parece americana) más bonito de Üterque. Tenemos a mano nuestro paraguas mini para que quepa en nuestro bolso y no lo dejemos olvidado. Y por supuesto, no pueden fallar nuestras botas de agua.

Porque tener el calzado adecuado hace una gran diferencia. Sí sabemos que amas las zapatillas, pero olvídate de llevarlas en días lluviosos, se mojan completas y te calas toda. Y si crees que te van a salvar las botas de ante, vas mal. Solo dañarás el material, por eso es que siempre es mejor decantarse por looks con botas de agua.

Y es que desde hace mucho tiempo que las botas de agua dejaron de ser ese calzado feo, sin diseño que arruinaba cualquier look, ahora las marcas tienen en cuenta la importancia del diseño y la variedad de estilos y colores. De hecho, hay firmas que han convertido las botas de agua en un objeto de deseo, ejem... sí, hablamos de los modelos de Hunter. Y estaba claro que Amancio no iba a fallar en esta tendencia. Zara también ha hecho lo propio.

Nuestras tiendas favoritas las ofrecen de todos los tamaños y colores, y aunque las botas de lluvia siempre nos han encantado altas, nunca está de más contar con una opción de caña baja. Hemos seleccionado las 10 botas de agua más cómodas y monas. ¡Toma nota!