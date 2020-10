Esta es la bomber de Mickey Mouse para Bershka que ya tiene lista de espera

Perfecta para llevar con vaqueros y vestidos.

Cuando creíamos que la prensa de abrigo de la temporada era la shaket (se la hemos visto ya en varias ocasiones a Laura Matamoros y a Paula Echevarría, dos de las influencers con más estilo de nuestro país), va Bershka y nos crea una nueva necesidad: una bomber. Pero, ojo, que no tiene nada que ver con lo que hemos visto hasta el momento, ni con la cazadora vaquera de Mango que fichamos este verano, no con las gabardinas que son un clásico cuando llega el otoño. La bomber de la que estamos completamente enamoradas es de hombre y tiene lista de espera.

¿Exageradas? ¡De eso nada, amigas! Es perfecta para combinarla con tus pantalones vaqueros pero también con looks de botines y vestiditos, para restarle formalidad al conjunto. Pero, vayamos por partes, porque queremos hablarte de la nueva colección de Bershka.

Mickey Mouse at Bershka acaba de llegar a las tiendas este 8 de octubre, una colección de inspiración college con el ratón más famoso del mundo como protagonista. Todas las prendas son un guiño al estilo college, pero con un toque divertido y cool. Desde la clásica chaqueta beisbolera con detalles en contraste y parches, hasta el polo de rayas extra oversize que puedes llevar como si fuera un vestido (o no). Una llamativa chaqueta bomber de tartán con estampado de Mickey y un cárdigan marrón oversize con el logotipo de Mickey forman parte también de la colección. Las camisetas se someten a un cambio de imagen al más puro estilo de los 2000, como si hubiera encogido la primera vez que has puesto una lavadora en tu vida.

Y con lo que hemos tenido un flechazo es con la bomber de hombre en color cámel y granate que tiene lista de espera y cuesta 59,90€.