Invertir en exclusividad siempre es un acierto. Pero hay que elegir muy bien qué bolso comprar y dónde hacerlo para evitar que te den gato por liebre.

María Aguirre

Seguro que has escuchado o leído muchas veces aquello de que un buen fondo de armario es la clave para presumir de estilo siempre. La realidad es que así es, porque no hay nada como disponer de una selección de complementos de altura para acertar en cualquier ocasión. Son estos los que tienen el poder de elevar o tirar por tierra un estilismo, de modo que invertir en ellos buscando lujo y exclusividad es siempre un acierto. Sobre todo si hablamos de bolsos los cuáles, al no entender de tallas, dan un juego inaudito a cualquiera que quiera recurrir a ellos y pueden ser la prueba definitiva para abrazar la filosofía upciclyng.

De hecho, son piezas que no pierden valor con el paso del tiempo e incluso muchas de ellas ganan aún más según este transcurre por lo que parece claro que apostar por lo vintage da muy buenos resultados. ¿Pero cuál es el mayor miedo de tomar una decisión así? La estafa.

Desgraciadamente hay muchas tiendas en las que pueden engañarte con el producto por lo que es muy importante meditar bien la compra antes de hacerla. Leer bien las características que se describen, analizar las imágenes que se aportan -importante que estas sean desde distintos ángulos para que no quede ningún resquicio de duda ante un posible desperfecto-, comprobar que lo que se expone sobre el producto coincide con lo que dice sobre él en webs oficiales -cualquier detalle por mínimo que parezca hay que tenerlo en cuenta- y no fiarse de los precios demasiado bajos -hay que conocer bien el valor real del bolso porque nadie da duros a pesetas que decían nuestros abuelos- es fundamental para acertar.

Aunque lo verdaderamente importante es que la tienda en la que se haga la transacción sea de confianza. Es por eso que hemos seleccionado algunas de las que son infalibles no solo porque cumplen con todos los requisitos para tratar de frenar las falsificaciones, sino porque cuentan además con un catálogo tan amplio de diseños antiguos que resulta imposible resistirse a la tentación.

Rebag

Esta web creada en 2014, que el pasado año fue nombrada una de las empresas más innovadoras de Fast Company, es una de las más conocidas en el sector y ya cuenta con punto de venta físico en Los Ángeles, Nueva York y Miami. Tiene modelos de más de 50 firmas -entre ellas Dior, Chanel y Hermés- que se inspeccionan minuciosamente para garantizar la máxima calidad y autenticidad. Puedes comprar, vender o intercambiar porque ofrecen la posibilidad de que entregues el producto que has pedido en un plazo de 0 a 12 meses por valor del 70 al 80% del precio de compra original para que puedas invertirlo en otra pieza de lujo sin remordimientos.

What goes around comes around

Otro de los nombres propios en el sector es esta tienda que desde 1993 cree en la artesanía del lujo y en el impulso de un mercado sostenible. Empezó como una pequeña tienda en el Soho y ahora venden a todo el mundo a través de su web artículos de otras décadas que seleccionan en sus escogidos viajes. Una de las mejores proveedoras de la moda vintage a la que recurren en el sector.

The RealReal

Entienden la moda como algo circular y por eso tienen a la venta no solo bolsos, también relojes, ropa, gafas de sol... hasta muebles, objetos de decoración y moda infantil. Presumen de ser una comunidad muy diversa que defiende la calidad, la artesanía y la sostenibilidad desde que arrancó en una mesa de una cocina gracias a su directora, Julie Wainwright, en 2011. Cuenta con 16 establecimientos repartidos por Estados Unidos en los que se puede comprar, vender o recibir valoraciones de forma gratuita.

Vestiaire Collective

La tienda online más famosa para comprar bolsos de lujo es Vestiaire Collective, la cual publicó el pasado año el informe The Smart Side of Fashion sobre cómo la pandemia por la Covid-19 ha cambiado nuestros hábitos de consumo en la moda. Según este estudio, “este período de gran agitación y cambios rápidos ha acelerado los movimientos en la industria de la moda, especialmente en cuanto a la sensibilidad sobre sostenibilidad” y eso ha hecho que las ventas de piezas de segunda mano tanto en este portal como en el resto se disparen.

Rewind vintage

"Los artículos elaborados por expertos hechos con materiales de alta calidad están diseñados para durar para siempre. Si se tratan con cuidado, pueden cambiar de manos varias veces y aún así conservar su belleza" dicen en el manifiesto de este portal británico que vende artículos antiguos inusuales que examinan cuidadosamente para asegurar que la selección resistirá el paso del tiempo.

The luxury closet

En Dubai está situada la sede de esta boutique online que cuenta con artículos únicos de Louis Vuitton, Chanel y Cartier además de muchos otros que vende a todo el mundo. Nació en 2011 con la venta de su primer Birkin de Hermès cuando solo eran tres personas y ahora son más de 80 los que trabajan para seleccionar y analizar todos los tesoros que después ponen a la venta.