La influencer que demuestra que este bolso saco de Oysho es el mejor compañero para tus looks de verano

No hay nada como los accesorios de rafia cuando llega el calor porque son igual de cómodos para ir a la playa, salir a tomar algo por la noche o disfrutar de una jornada de turismo.

Maria Aguirre Alvarez

Los tres requisitos que le pedimos a un bolso en verano son que sea cómodo, que resulte versátil a la hora de buscar con qué llevarlo y, de paso, que tenga un estilo fresco para que encaje con los estilismos que se nos ocurren para la época del año en la que nos encontramos.

Por supuesto hay muchas opciones entre las que elegir, las que son a todo color y las que son todo lo contrario, que ganan puntos por esa neutralidad que proponen. En este último grupo nos vamos a centrar porque en Oysho hemos fichado un modelo que cumple perfectamente con esta función.

No es un capazo como los que acostumbramos a ver por todas partes cuando llega el calor, sino uno en formato saco calado de gran asa y fabricado en papel en tono natural que por los 25,99 euros que cuesta merece mucho la pena.

Es el clásico "comodín" al que puedes recurrir cada vez que vayas a salir de casa porque, de verdad, no hay look que se le resista. Y sino que se lo pregunten a la francesa Sophie Sinacori que nos ha enseñado no una, ni dos, ni tres, ¡hasta 7 formas diferentes de lucirlo!

Esta instagramer ha encontrado en este accesorio al mejor compañero de las últimas semanas Una propuesta para cada día de la semana en la que nada tienen que ver unas con otras que es la mejor de las pruebas de su polivalencia.

La primera de ellas, con un minivestido negro y sandalias planas a juego. Sencillo, discreto y adaptable a cualquier contexto. Acierto seguro.

Otra manera de lucirlo es con un clásico veraniego como es el vestido largo. En su caso es estampado en tonos rojos y ambas dan con un dúo perfecto para cualquier plan de tarde-noche.

En el terreno informal encaja con unos shorts de lino, un top, unas zapatillas y un básico como es el pañuelo a la cabeza. Si buscas una idea para afrontar con estilo un día de ocio, no lo dudes.

¿Crees que no puede servirte para ir a la oficina? Estás muy equivocada porque no hay más que hacer como Sophie y recurrir a este bolso junto con una camisa blanca, una blazer, una minifalda y una sandalia de tacón.

Ojo porque no es la única alternativa de sacar su lado más formal. Con unos pantalones estampados también forma un buen tándem. Añade una blusa abierta y un crop top y tendrás un resultado sorprendente.

Y, por último, no te olvides que puede acompañarte cuando necesites complemento para la playa porque no hay nada a lo que se adapte tan bien como a un pareo y, dado que este último es el nuevo rey del asfalto, promete darte muchas alegrías también en este terreno.