Este bolso de piel marrón chocolate que tiene María Fernández-Rubíes se ha convertido en nuestro nuevo objeto de deseo

Y tú también lo vas a querer.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Quien tiene un buen bolso, tiene un tesoro. Como buena 'fashion lover' que eres, sabrás que este complemento será siempre tu mejor aliado, ¿o no? No solo nos permite llevar nuestras pertenencias "a buen recaudo" sino que como ocurre con una joya bonita, tiene el superpoder de transformar cualquier look.

Son muchos los bolsos de temporada de los que nos hemos enamorado hasta el punto de ser el único regalo que queremos para Reyes, pero el que nos ha enseñado María Fernández-Rubíes se ha convertido en nuestro nuevo objeto de deseo, lo admitimos.

- ¡Todo al lila! María Fernández-Rubíes dice que puedes seguir luciendo el color de la temporada pasada en un cárdigan de punto trenzado

- Este vestido rojo de Zara es el perfecto look de invitada de invierno y nos lo ha descubierto María Fernández Rubíes

La 'influencer' ha compartido a través de su perfil de Instagram un nuevo look con el que nos ha dejado claras dos lecciones de estilo: por un lado, cómo lucir un chaleco de punto de corte masculino y, por otro lado, que un bolso es todo lo que necesitas para elevar un estilismo al máximo nivel.

María Fernández-Rubíes ha lucido un chaleco de punto de color marrón oscuro con botonadura delantera abrochada sobre un jersey ajustado de cuello alto de color beige, y lo cierto es que no puede quedar mejor. Siguiendo por la gama de tonalidades neutras, la 'influencer' ha conjuntado estas dos prendas con unos pantalones de corte 'flare' con estampado de cuadros y unos botines negros tipo 'western'. Pero si hasta aquí el look nos parecía de diez, lo cierto es que María lo ha elevado a uno de matrícula de honor al completarlo con un bolso PRE-CIO-SO.

Se trata de un bolso de piel vaqueta en curtición vegetal, con cierre de cremallera y tachuelas envejecidas que, además, se puede llevar tanto a modo de bandolera como bolso de mano.

En concreto, se trata de modelo Dora Crocanti de la firma española Möhel y, por supuesto, está tanto diseñado como fabricado en España (algo que ya sabes que nos encanta).

Está disponible en la web de la marca a un precio de 245 euros, pero si lo prefieres también lo puedes encontrar en color negro. Sin duda, un accesorio en el que merece la pena invertir.