Plata, metalizado, con aires nocturnos… y muy disco. Así serán algunos de los bolsos que más destacarán en el mundo fashion en primavera-verano 2020… ¡y también durante esta temporada de Resort!

Y es que, al igual que siempre, las colecciones de Crucero actuales ya anuncian los pasos a seguir para brillar cuando llegue la temporada estival. En las propuestas actuales, firmas como Altuzarra, Chanel, Bottega Veneta, Chloé, Christopher Kane, Christian Dior y muchas más no renuncian al plata y al oro para los días y las noches más calurosos del año y tiñen sus vestidos, pantalones, tops y bolsos con su luz metalizada…

A su vez, firmas como Paco Rabanne iluminan las pasarelas de Primavera-Verano 2020 con bolsos metálicos con flecos que nos trasladan directamente a las pistas de baile Disco y a la fiebre setentera. Sí, lo has entendido: necesitas un bolso disco. ¿Lo mejor? Su función: aportar un toque de metal sutil a tus looks diurnos o completar tus estilismos nocturnos . No querrás separarte de él. Así que atenta a nuestra selección… ¡y a disfrutar de la Disco Bag fever!

El Phone Bag

Bolso para móvil, de Stradivarius, 9,90 €.

El Brillante

Bolso con cadena y strass, de H&M, 19,99 €.

El trapecio

Bolso trapecio, de Parfois, 23,99 €.

El saco

Bolso saco metalizado, de El Corte Inglés, 29,95 €.

El dorado

Bolso metálico, de Zara, 29,95 €.

El multicolor

Bolso con asa redonda, de Uterqüe, 79 €.

El musical

Bolso metalizado, de Kipling, 99 €.

El it bag

Bolso metalizado M, de Maje, 225 €.

El arty

Bolso cilíndrico, de Vanina, 1.045 €.

El Girly

Bolso metalizado con strass, de HVN, 305 €.