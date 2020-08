¿Tienes boda en otoño? El mejor conjunto de invitada de María Fernández Rubíes, con levita y pantalón, está rebajado

Oye, qué superprecio.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Look de invitada a una boda es sinónimo de vestido, pero hay vida más allá, sobre todo cuando llega el otoño. Las temperaturas bajan y, aunque los vestidos son muy elegantes, no hay mejor opción que un conjunto de pantalón y chaqueta o, como hizo María Fernández-Rubíes en una de los últimos eventos a las que asistió, levita y pantalón. La influencer derrochó estilo con un total look de Vogana que ahora mismo está rebajado y, ojo, que no es una rebaja cualquiera porque la firma española está en la segunda tanda de descuentos y tiene un superprecio.

-Manual del 'selfie' en el espejo en cuarentena: así lo hacen las reinas de Instagram

-Si estás invitada a una boda, tienes que ver los vestidos que hemos seleccionado para que deslumbres

Echando un vistazo a la tienda online de Vogana, la firma sevillana de que visten influencers como Rocío Osorno, Casilda Finat o María García de Jaime, hemos fichado el look que María Fernández-Rubíes lució a un bautizo el pasado mes de febrero. Entonces, ‘Frubíes’ estrenó un pantalón confeccionado en Tussord Balenciaga con talle a la cintura, de corte recto y largo tobillero color verde que combinó con una levita en el mismo tono y tejido, con hombreras XL, adornada con unos lazos negros (de quita y pon).

En temporada, la levita tenía un precio de 225€, pero ahora mismo la puedes comprar por 112,50€, mientras que el pantalón costaba 135€ y ahora lo puedes encontrar por 67,50€.

Ahora, echa un vistazo a los pendientes de fiesta que hemos seleccionado para ti y remata el look con unos complementos de 10.