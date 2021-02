Para un look de diario con un toque extra de elegancia.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Abrimos el armario y no sabemos qué ponernos. Tenemos claro que unos 'jeans' siempre son un acierto pero no queremos combinarlos con el jersey de siempre. Recurrimos a una blusa que sea capaz de diferenciar nuestro look de diario. Las camisas blancas son ese clásico que jamás falta en ningún armario pero, ¿por qué no apostar por un diseño más especial?

Por si acaso teníamos cualquier duda al respecto, ha llegado Grace Villarreal para recordarnos el superpoder de este tipo de prendas y, de paso, nos ha mostrado un diseño de cuadros de lo más original que, además de bonito, es capaz de solucionar todos y cada uno de nuestros looks de temporada.

La 'influencer', junto a su hermana Melissa, se ha convertido en una de nuestras grandes inspiraciones de moda y belleza, y es que no solo nos muestra propuestas de manicuras de temporada perfectas, sino que nos enseña prendas tendencia de lo más favorecedoras para crear looks únicos. Una vez más, Grace ha compartido con sus más de 600.000 seguidores un look perfecto para el día a día pero con un toque de elegancia que lo hace todavía más especial.

En concreto, Grace Villarreal ha mostrado su propuesta estilística a través de un divertido vídeo en el que aparece bailando. La 'influencer' ha optado por unos 'jeans' de corte recto, que ya sabemos que son superfavorecedores para todo tipo de cuerpos y además son unos de los más repetidos del 'street style' de este otoño-invierno, y por unas zapatillas Converse clásicas de color negro. Estas dos prendas "informales" ha decidido combinarlas con una blusa romántica de cuadros vichy en color malva y blanco que, sin duda, nos ha conquistado.

Se trata de una camisa de cuadros, de corte recto, con cuello en pico, cuello clásico de solapa, cierre delantero con botones con brillantes y una sutil manga abullonada que se cierra en puño. Este diseño pertenece a la firma española Polin et Moi y tiene un precio de 49,95 euros. ¿No te parece un diseño de lo más especial?