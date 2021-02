Blanca y con mangas de encaje, así es la blusa más romántica del armario de Helen Lindes (que además está rebajada)

Un diseño ideal que llevarás tanto en invierno como en primavera.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

De corte 'oversize', entallada, romántica... Las blusas blancas es esa prenda que JAMÁS puede faltar en el armario de una buena amante de la moda, pues es capaz de sacarnos de más de un apuro estilístico mientras que otorga un toque de elegancia a cualquier look, por sencillo que pueda parecer.

La versatilidad y atemporalidad de esta prenda es lo que la convierte en un 'must have' para las chicas que más saben de moda, así lo hemos visto recientemente en propuestas de estilismos de 'it girls' como Marta Carriedo, por ejemplo. Y, efectivamente, Instagram se convierte en un escaparate para encontrar diseños bonitos y favorecedores con los que completar nuestro armario y Helen Lindes, que tiene un don para fichar las prendas más especiales del momento, nos ha mostrado la blusa más romántica de su armario con la que diferenciar cualquiera de nuestros looks de temporada (y que también podremos llevar incluso en primavera).

La modelo española ha compartido una nueva imagen en Instagram en la que aparece posando con un look que, aunque aparentemente es sencillo, resulta ideal para cualquier ocasión (tanto para el día a día como para una cita más especial).

En concreto, Helen Lindes ha lucido un look 'black and white' formado por unos pantalones vaqueros negros de talle alto y corte 'bootcut' de Massimo Dutti y una blusa de color blanco con semitransparencias y encaje en las mangas que no puede ser más preciosa.

Se trata de una blusa en color blanco roto, con cuello redondo, manga 3/4 y de corte recto y fluido, por lo que es superfavorecedora. Y aunque Helen Lindes la ha lucido con unos pantalones, también resulta ideal para llevarla con faldas y conseguir un look más sofisticado. Este diseño pertenece a la firma francesa IKKS y lo mejor es que la encontramos disponible en todas las tallas a un precio rebajado de 30 euros (antes 75 euros).

Como remate final del estilismo, Helen Lindes completó el look con un bolso 'shopper' de Elisabetta Francchi de color negro. En definitiva, un estilismo ideal tanto para ir a la oficina como para una cena con amigas. ¡Nos encanta!