Si te gustan los bikinis de triángulo, no vas a resistirte ante este de Oysho

Con estampado de flores y braguita brasileña, es perfecto para presumir de tipazo en los chapuzones en la piscina o las largas jornadas tomando el sol.

Julia García

Es la fórmula más clásica del bikini la del triángulo y, precisamente por ello, tiene tantas admiradoras como detractoras. No hay término medio con él, o lo amas o lo odias, principalmente porque es también el más complicado de defender. Si tienes mucho pecho porque apenas sujeta y, por tanto, una no se siente cómoda ni segura cuando lo lleva; y, si tienes poco pecho, porque el efecto reductor que provoca no es demasiado favorecedor.

Sin embargo, ahí sigue, temporada tras temporada, gracias a su gran legión de defensoras. Este verano incluso se han propuesto nuevas manera de lucirlo que no son otras que la de colocar la parte superior del revés para seguir la tendencia o cruzarlo por delante hasta dejar un escote más pronunciado.

Si eres una de las que pertenece a este grupo de adeptas sabes seguro muy bien de lo que hablamos. Es más, es muy probable que hayas incorporado ya algún que otro modelo nuevo a tu repertorio estival. Y, si no lo has hecho, el que acaba de salir a la venta seguro que te anima a hacerlo.

Ha sido Oysho quien, en plena época veraniega ha vuelto a sorprendernos con novedades en ropa de baño. De entre los últimos lanzamientos que hemos visto en su tienda nos quedamos con este dos piezas de parte superior de triángulo y braguita brasileña que, pese a ser por su forma de lo más sexi, gracias a su delicado estampado floral sobre un fondo azul marino el resultado es mucho más dulce y suave de lo esperado.

Sin aros ni copas, se adapta de manera muy sencilla a quien lo luce tal y como se lo hemos podido ver a la influencer Emelie Lindmark disfrutando de un baño en el mar y, al estar fabricado en tejido con poliamida reciclada se gana un punto extra por su carácter sostenible.

Dado que no pertenece a la sección de rebajas de la firma, 12,99 euros es el precio de la braguita, la cual está también a la venta en forma de corte en U, y 17,99 euros el del top triangular con tiras ajustables.

Una excusa genial para seguir apostando por la silueta del bikini por antonomasia.