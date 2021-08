¿Tú también has tenido un flechazo con el bikini de Oysho de Sincerely Jules? Aún puede conseguirse ¡y rebajado!

La influencer Julie Sariñana ha descubierto el traje de baño que te hace parecer más morena y, sorpresa, lo hemos encontrado en todas las tallas a mitad de precio.

Julia García

Puede parecer absurdo que a estas alturas de verano sigamos permaneciendo bien atentas a nuevas piezas que incorporar a nuestros looks de playa o piscina teniendo en cuenta la corta vida que les queda en este 2021 pero no lo podemos remediar. Es nuestra particular adicción a la que no sabemos (ni queremos) poner freno.

Además, bien pensado, tampoco es tan absurdo si tenemos en cuenta que el año que viene podremos continuar utilizándolo y, sobre todo, que este es un momento ideal para hacerse con todas esas tentaciones ante las que no sucumbimos pero que ahora se vuelven irresistibles porque forman parte del remate final de las rebajas.

En concreto hoy venimos a hablarte de un bikini que no sabemos cómo se nos había escapado del radar pese a ser uno de los más bonitos de lo que llevamos de estío. Un modelo tipo top sin copa y sin aro de tirantes ajustables y elaborado en tejido punto smock que por su sutil estampado de flores y su suave color amarillo nos ha conquistado.

Ha sido Julie Sariñana, conocida en redes como Sincerely Jules, quien nos ha descubierto esta maravilla durante sus vacaciones por Italia.

Lo ha encontrado en Oysho, donde la influencer no solo se ha rendido ante el bañador más instagrameable de la temporada sino que ha dado con este conjunto que sienta genial y por su tono claro te hace parecer más morena.

Si a esto le sumamos el detalle de la parte de arriba que juega a ser el nido de abeja, ese detalle retro que vuelve a ser tendencia porque no paramos de verlo en vestidos y blusas, entenderás el por qué de nuestro flechazo.

¡Y se nos olvidaba lo mejor! No solo es que está disponible en cualquiera de las tres tallas en las que ha sido confeccionado por Oysho -S, M ó L- es que su precio es de 8,99 euros, un 50% menos de lo que costaba originalmente.

Si quieres añadirle la braguita a juego has de saber que hay dos modelos entre los que elegir, clásica o brasileña, ambas por 6,49 euros.