En Bershka hemos encontrado un plumífero por menos de 13 euros que será la solución a tus días más grises

Cómodo, calentito, a todo color y baratísimo, ¿alguien da más?

Woman.es

Estábamos dando un paseo virtual por las rebajas y cuál ha sido nuestra sorpresa cuando hemos visto en Bershka que todavía quedan tallas disponibles del plumas lenticular que te presentamos en otoño, cuando lo lanzó la firma española.

Pero no se nos han abierto los ojos como platos al saber que aún quedan unidades en los tres colores neón en los que está a la venta -lima, rosa y naranja-, sino con el precio al que nos lo hemos encontrado: ¡menos de 13 euros!

Estás leyendo bien, un plumas grueso, de los que no te quitarías en todo el invierno si pudieras, a un precio más económico que muchas camisetas. En concreto, el abrigo está rebajado un 70% sobre su precio original, de 45,99 euros a 12,99 euros.

¿No nos digas que no te has quedado de piedra como nosotras?

Evidentemente, no te lo recomendaríamos por muy buen precio que tenga si no creemos firmemente que la oportunidad merece la pena. Y esta lo merece. Vaya si lo merece. Primero, porque es una prenda actual, con un punto divertido, original y atrevido que estamos seguros de que no tendrán muchas de las que tienes en tu armario de invierno, donde los colores vivos suelen escasear. Además, a los tonos neón hay que añadirle el efecto lenticular, propio de las pantallas 3D, en el que Bershka se ha inspirado para diseñar este plumas.

Segundo, porque los plumíferos han vuelto y este de Bershka lo es con mayúsculas gracias al efecto puffy de su diseño acolchado, seguramente la característica diferencial de este tipo de ropa de abrigo con respecto a otras alternativas que “compiten” con él por el mismo espacio en cuestión de estilo.

Y tercero, porque no tienes nada que perder. 13 euros por una prenda que puedes llevar todos los días de frío en los que no tengas que vestir en clave ‘working’ porque se adapta a todo tipo de looks relajados, es un chollo.

Pero es que también lo es en caso de que solo la quieras para días o momentos concretos, como pueden ser esos días en los que estás más perezoso y tu cuerpo no te pide otra cosa que no sea un jogger o para uno de esos viajes de invierno -cuando vuelvan…- en los que la prenda de abrigo es el elemento fundamental de la maleta porque se pasan muchas más horas de lo normal al aire libre.

Nosotras no podíamos dejar pasar este tren, y tienes la suerte de que todavía quedan plazas en él porque está disponible en todas las tallas. ¿Te subes?