Bella Hadid ya no solo compra moda española en Mango, tiene una nueva tienda en su radar

Ya sabemos que Bella Hadid siempre lleva los peinados con moño más fáciles y cómodos, que tiene los leggings como su prenda fetiche cuando no sabe qué ponerse, pero lo que no habíamos descubierto es que cuando quiere ir elegante, pero no demasiado, tiene una nueva marca en su radar. Y esa marca a la vez es española. Y no, no es ni Zara ni Mango (su marca low cost española favorita), Bella Hadid tiene un nuevo fichaje: Paloma Wool.

Pues resulta que la top model ha estrenado un conjunto que nos encanta, es el típico traje al que todas acudiríamos ese día que queremos ir elegantes, pero sin ser un look demasiado formal. La modelo ha estrenado una chaqueta verde de pana, en concreto una shacket, que es es una mezcla entre la camisa y la chaqueta, de Paloma Wool y que ha combinado también con unos pantalones de la firma. Tanto la shacket (125€) como el pantalón (115€) siguen disponibles en la web.

Remató el look con un jersey de cuello alto y abrigo de cuero. Gracias, Bella, por habernos dado esta ideaza para un look calentito de entretiempo.