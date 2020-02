Del extraño look de Bella Hadid con pantalones vaqueros estampados vas a quedarte con el bolso blanco que puedes encontrar muy similar en Zara o Mango

El blanco se despega de la etiqueta de verano y protagoniza los accesorios para tus looks más invernales (y Bella Hadid lo sabe).

Bella Hadid ha llevado el look más extraño que hemos visto, pero sin duda nos quedamos con su bolso blanco.

Blanco, el color que no es color, representación de la transparencia y la inocencia. Ilumina y captura la luz. Desde luego podemos afirmar que es un color atemporal y versátil sin temor a equivocarnos.

Por esa razón, es posible que al ver el look que ha llevado Bella Hadid, se nos haya ido la vista directa al bolso blanco que cuelga de su hombro.

Un outfit con un toque oriental. Los vaqueros estampados con dragones, un top beige y una chaqueta de cuero azul. De todo el conjunto, nos quedamos con el detalle que no pasa desapercibido: el bolso blanco. No paramos de verlo por todos lados durante el invierno y es que no se nos puede dejar más claro que es una tendencia que cada vez se instala más y más en el 'street style'.

Los bolsos blancos los han llevado desde la Reina Isabel II hasta la modelo Rosie Huntington-Whiteley. Nunca se fueron del todo, pero es cierto que este año vienen pisando muy fuerte. Y si no lo crees, solo hace falta echar un vistazo por nuestras tiendas favoritas y ver todos los modelos que nos ofrecen.

Para ahorrarte ese trabajo, te traemos la galería con los bolsos blancos por excelencia de esta temporada. Para las amantes de los looks 'sporty', las más clásicas o las más prácticas. Zara, Mango, H&M y Uterqüe nos confirman que este invierno la cosa va de accesorios blancos.