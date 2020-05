El bañador más bonito que encontrarás esta temporada para lucir con pantalones es este de Uterqüe

¿Lo mejor? Sienta de miedo.

Woman.es

Si hace un lustro nos dicen que el bañador sería una prenda estrella durante el verano, hubiéramos pensado que no haría falta ser superdotada para exponer semejante afirmación, pero si nos dicen que lo iba a ser más allá de las muchas horas que pasamos en vacaciones en la piscina o la playa, entonces nuestra cambiaría de sorpresa por la obviedad a sorpresa por la locura.

Pero las locuras se hacen realidad, y a veces resulta que es una maravilla que así sea. De hecho, sin este boom del bañador como protagonista de looks urbanos e incluso festivos, seguramente el diseño de este tipo de prendas no habría alcanzado el nivel que vemos ahora en decenas de firmas.

Cuando veas el que hemos encontrado en el catalogo de Uterqüe lo vas a entender mucho mejor.

Es que no puede ser más bonito, ¿verdad? Da pena pensar en que en realidad es una prenda simplemente para meterse en el agua con ella. Lo puedes hacer, por supuesto, pero tal y como propone la firma en las imágenes promocionales del bañador, nada como combinarlo con unos pantalones de vestir para exprimir sus virtudes. Y es que no estamos hablando de un bañador que funcione con vaqueros o con shorts, sino de un diseño que lo hace hasta con un traje de chaqueta.

La pieza, que la firma de Inditex vende en su tienda online por un precio de 69 euros, tiene un punto barroco por todos los elementos decorativos que combina, pero la clave es que lo hace con todo el buen gusto y elegancia del mundo. Dos líneas oblicuas de volantes recorren tanto en el torso como en la espalda la forma del bañador, de pronunciado doble escote en uve rematado con un cierre de cordones en la parte delantera inferior de este. Los cordones están dispuestos de forma cruzada, formando un entramado tipo red, pero con sus extremos colgando de la pieza en paralelo, un detalle ideal si lo llevas con unos pantalones de talle alto porque puedes dejar que cuelguen por encima de este.

En definitiva, aunque ya el año pasado los llevamos muchísimos, modelos como este de la marca gallega demuestran que el bañador tiene mucho que decir todavía como prenda de street style, y da la sensación de que el camino para sorprender por el que van a apostar las marcas esta temporada estival es el de refinar su estética si cabe un poquito más. Uterqüe ya lo ha conseguido, porque no me digas que este bañador no podría formar parte de un look de invitada perfecto, ¿no te parece?