Las bailarinas de piel son el calzado que amarán todas aquellas que siempre van en zapatillas y Zara, Uterqüe y Bimba & Lola tienen las más bonitas y originales

Te encantarán todas, desde aquellas en tonos metalizados hasta las que incluyen detalles bordados.

NATALIA MORÁN | WOMAN.ES

Dad la bienvenida a las bailarinas de piel y más si estas son rosas. Sí amigas, apuntadlo bien en vuestra lista de deseos porque este calzado se alza como la gran tendencia que arrasará durante los próximos meses siendo Zara (una vez más) el encargado de hacer de uno de sus productos el gran 'best seller' que en redes sociales no pararemos de ver y que pasará a formar parte imprescindible de nuestros looks más primaverales.

Porque ante la eterna comodidad de las zapatillas, las bailarinas se imponen como el calzado sustituto con el que dar la cara al correspondiente buen clima que la primavera conlleva sin renunciar por ello a la mayor de las premisas apostando ahora por un estilo totalmente opuesto con el que demostrar que no hay tendencia que se nos pueda resistir. Aunque venga, te avanzamos ya que si estas dos características son demasiado para ti, el gigante de Inditex ha creado el mismo calzado en dos colores -además del rosa también está disponible en blanco- para que puedas elegir cuál de ellos es el que dará más juego a tus estilismos.

Y es que las bailarinas alcanzan así el papel de la mejor fórmula para que tus pies respiren un poco al mismo tiempo que permanecen resguardados ante una posible lluvia inesperada o esos planes 'after work' con los que estarás más que preparada en cualquier momento. Una opción además con la que dejar de lado a esos mocasines que en invierno quisiste lucir a toda costa, demostrando que el nuevo calzado de Zara es lo único que necesitas ahora.

Un diseño con una discreta puntera que abogando por el legado de los tonos pastel, también lo hace por esas tallas a veces tan difíciles de encontrar (desde el 35 hasta el 42 este modelo cuenta con una disponibilidad plena tanto en tiendas físicas como en el espacio web de la marca) por un precio de 29,95 euros. Sí, sabemos que está genial. Y mientras nosotras ya lo hemos añadido a la cesta, continuamos descubriéndote todos esos modelos de las bailarinas de piel con las que arrasarás esta primavera.