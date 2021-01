Anna Ferrer Padilla ha encontrado en las rebajas de Zara las botas de caña alta de piel marrones que te solucionarán cualquier look de invierno

Y nos encanta su propuesta para llevarlas.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Tras las semanas de heladas que hemos vivido en gran parte del país a causa de la borrasca Filomena, parece que las temperaturas vuelven a estabilizarse. Sin embargo, todavía nos quedan meses de invierno por delante y nosotras no podemos evitar seguir haciendo fichajes que completen nuestro armario de temporada.

Ya sabemos que un buen abrigo es todo lo que necesitamos para diferenciar un look de invierno (y de hecho, en los escaparates los encontramos para todos los gustos) pero, sin duda, no podemos olvidarnos del calzado por excelencia de la temporada: las botas, que ocupan la primera fila de nuestro zapatero. Si hay alguien que nos ha demostrado que conoce la importancia de estas dos prendas de temporada, ella es Anna Ferrer Padilla.

La hija de Paz Padilla se ha ganado un hueco entre las 'influencers' con más estilo y, por ello, nosotras no nos perdemos ni uno de sus looks. Si ya nos mostró el abrigo perfecto para la nieve (y para el 'street style'), ahora la joven de 23 años nos ha enseñado las botas de piel y de caña alta que nos solucionarán cualquier look de invierno. ¿Y lo mejor? Son de Zara y están rebajadas.

Anna Ferrer Padilla ha compartido en Instagram un look de colores neutros que nos encanta. Formado por unos leggings ajustados de color negro, un jersey de punto blanco con cuello tipo polo (un detalle de lo más original que ya protagoniza otros 'sweaters' de su armario), un abrigo 'oversize' negro de doble faz de & Other Stories y, a modo de calzado, como te veníamos diciendo, unas botas de color marrón claro que nos parecen ideales.

Se trata de unas botas planas de piel marrón, de caña alta y con suela track (que pisa fuerte en el 'street style' esta temporada). Nos fascinan porque es un calzado que tanto por su color como por su diseño queda fenomenal con mallas, tal y como ha apostado la propia 'influencer', pero también nos las imaginamos con faldas, vestidos y, por supuesto, con 'jeans'. ¡Por no hablar de su comodidad!

Las botas están rebajadas en la web de Zara a un precio de 59,95 euros (antes costaban 99,95 euros). Y aunque las de color marrón claro que tiene Anna ya solo están disponibles en números grandes, todavía las podemos encontrar en todas las tallas en marrón oscuro. ¡Ideales!