Este anillo doble de Tous que Tamara Falcó ha enseñado en Instagram es el más deseado

La diseñadora ha conseguido que deseemos esa joya con todas nuestras fuerzas.

Woman.es

Hace tiempo que nuestro radar de moda está puesto en Tamara Falcó. Se ha convertido en todo un referente en cuestión de estilo y cada idea que nos deja tanto en sus apariciones en televisión -sus looks como colaboradora de 'El hormiguero' siempre dan mucho de qué hablar- como en su perfil de Instagram no podemos no tenerlas en cuenta.

Y es que lo mismo fichamos gracias a ella una de esas piezas imprescindibles de Zara que se suma a lucir un conjunto de punto viral, nos da ideas para peinarnos cuando lucimos un corte bob como el suyo o, directamente, hace que nos enamoremos de alguna de sus joyas.

Precisamente esto último es lo que ha conseguido con la imagen que ha publicado hace tan solo unas horas en sus redes sociales. Una en la que se aprecia como la empresaria luce unos sencillos vaqueros con unas zapatillas y un gustoso jersey blanco, pero lo que se ve en el primer plano son sus manos con las uñas maquilladas en color rojo. Una manicura perfecta a la que acompaña un anillo doble tan bonito que ha hecho que nuestros ojos hagan chiribitas al verlo.

Como nosotras, muchas son las que han adorado esta exquisita joya nada más apreciarla. Un fino anillo de plata que rodea el dedo índice y el corazón de una manera delicada y que lleva el sello de Tous, firma de la que es embajadora desde hace tiempo -el pasado mes de septiembre acudía en calidad de tal al estreno del documental en el Festival de cine de San Sebastián-.

Se trata de una sortija en oro blanco con brillantes talla baguette de Atelier Tous Rosa Oriol cuyo precio es 1.225€. Una selecta pieza que, a la vista está, es capaz de elevar cualquier estilismo casi sin pretenderlo y que ya se ha convertido en la más buscada en las redes.