Es momento de bicis y de ir andando a la facultad, el trabajo o a esa cita con amigas. ¿Por qué llevar el bolso colgado en el hombro si puedes llevar una mochila 'trendy'?

Osiris Martínez | Woman.es

Las mochilas siempre son una opción perfecta y de lo más versátil: trabajo, compras, deportes, estudios… Nuestras vidas frenéticas y cada vez más multidisciplinarias colocaron poco a poco el bolso más cómodo en el top de las listas de shopping para el día a día… y para triunfar en el ranking Fashion, temporada tras temporada.

Por eso, desde hace algunos años, la mochila ya no es únicamente una pieza práctica y funcional, y ha pasado a convertirse en un tipo nuevo de it bag. Las firmas más prestigiosas ya cuentan con mochilas entre sus top ventas y muchas firmas de street fashion proponen infinidad de modelos ideales. ¿Aún no tienes la tuya? ¡Inspírate en nuestra selección!