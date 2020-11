Y, sinceramente, lo queremos en nuestro armario YA.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Tenemos que admitirlo. Lo de Amelia Bono a la hora de llevar las tendencias de la temporada ya nos parece de otro nivel.

- El cárdigan de Mango que tiene María Pombo en su armario lo tiene todo para ser el más bonito del otoño

- La fórmula de entretiempo de Erea Louro que nos apuntamos: tripa al aire y cárdigan de lana

En cuestión de pantalones se sabe todos los trucos, y es que si primero nos sorprendió con los vaqueros 'flare' más favorecedores, después nos adelantó que si esta temporada vamos a llevar unos 'slouchy' debemos hacerlo por dentro de las botas (fórmula que, por cierto, nos encanta). Pero sobre prendas superiores, la empresaria e 'influencer' también sabe fichar las más fashion del 'street style, y las tienes de todas las formas, colores, estampados y para todo tipo de ocasiones.

Amelia nos confirmó a principio de la temporada que los polos serían tendencia, después nos conquistó con la cazadora vaquera 'oversize' con estampado animado más original y, por último, nos inspiró con un look de invitada con blusa dreapeada superfavorecedora (que llevó a la comunión de su hijo).

Pero es que si seguimos hablando de prendas tendencia de temporada, debemos hacer especial mención a el cárdigan, esa prenda 'must have' (junto con los jerséis) que, además de abrigarnos, darán a nuestros looks de otoño el toque perfecto.

Sabiendo que Amelia Bono no se resiste a ninguna tendencia, nos estaba extrañando que todavía no hubiera lucido ningún diseño especial de este tipo de prenda, pero debemos decir que la espera ha merecido la pena porque, por fin, la 'influencer' ha lucido su cárdigan estampado.

Amelia Bono compartió en Instagram un look otoñal de 'street style' perfecto para el día a día que nos ha enamorado.

Sin duda, la prenda principal del 'outfit' es un cárdigan con estampado de pata de gallo (que es uno de los favoritos de Amelia, ya que también tiene un abrigo ideal con este mismo 'print') en color beige y azul celeste. ¿Nos puede gustar más? Sinceramente, creemos que no.

El diseño cuenta con cuello en pico, manga larga, cierre de botones delantero y bolsillos. ¿Y lo mejor? Que es asequible para todas nosotras porque es de Pull & Bear. De hecho, lo encontramos en la web de la firma de Inditex a un precio de 25,99 euros.

Además, si la prenda por sí sola nos parece que ya es capaz de aportar originalidad a cualquier look, el cómo lo ha combinado Amelia Bono nos anima más todavía a hacernos con él.

La hija de José Bono y Ana María Rodríguez lo ha llevado por debajo de unos pantalones vaqueros de tiro recto y talle alto en tono crudo (que va fenomenal con el cárdigan), y a modo de calzado ha optado por unas 'sneakers' en tonos grises.

Un truco de estilo que le vamos a copiar a Amelia y que nos está desvelando en este mismo look es el de lucir cadenas y colgantes para adornar el escote en pico de la prenda (o incluso otro tipo de joyas para elevar el estilismo como pulseras, brazaletes o anillos). De esta manera, aunque sea un 'outfit' de 'street wear', tendrá un toque 'luxury' muy top. ¿Tomas nota?