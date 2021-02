Un diseño cómodo y sofisticado al mismo tiempo.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Las propuestas estilísticas de Amelia Bono son tan diversas como podamos llegar a imaginarnos, pero hay algo que todas tienen en común: están compuestas por prendas tendencia.

Si esta misma mañana te contábamos que la empresaria nos había confirmado que los vaqueros 'wide leg' son los más favorecedores del momento, ahora nos sorprende con un nuevo fichaje 'fashion' que sospechamos que tú también vas a querer incluir en tu armario y que, además, es una de las prendas más repetidas del 'street style' de esta temporada: el chaleco de punto.

No es la primera vez que la 'influencer' nos muestra un estilismo en el que el chaleco es la prenda protagonista. De hecho, ha llegado a desvelarnos la alternativa para lucir este diseño sin necesariamente tener que combinarlo con leggings, pues Amelia apostó por llevarlo con una falda asimétrica y el resultado no pudo gustarnos más. Y es que una de las ventajas que tienen los chalecos de punto es que son versátiles y siempre serán capaz de darle un toque extra de elegancia a cualquier look, por sencillo que pueda parecernos.

Si teníamos cualquier tipo de duda al respecto, Amelia Bono nos lo ha vuelto a confirmar con el último look que ha compartido en Instagram. En él aparece con un estilismo formado por unos pantalones vaqueros pitillo de color negro con el bajo deshilachado que ha llevado con una camiseta negra básica de manga corta y, sobre la misma, un chaleco de color crudo de lo más elegante.

En concreto se trata de un diseño con escote en pico, bordado a contraste en color negro, acabados en rib y un efecto hombreras que nos recuerda a la camiseta más viral que arrasó durante la temporada de primavera 2020. El chaleco pertenece a la nueva colección de Uterqüe, inspirada en el nuevo 'comfort' y la estética 'comfy', y tiene un precio de 79 euros.

Amelia ha rematado el look con unas 'sneakers' blancas, gracias a las que consigue rebajar el look logrando un equilibrio estilístico entre lo informal y lo elegante. ¡Tomamos nota!