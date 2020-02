A Amazon (por fin) se le ha ocurrido la idea que todas hemos tenido alguna vez, lanzar una colección exclusiva diseñada por sus clientes, The drop by you

¿Lo quieres¿ ¡Lo tienes! Esa es la nueva máxima de Amazon Fashion que ha creado una colección a medida en la que los clientes son los que mandan.

Piensa. ¿Cuántas veces has visto un top, una falda o un vestido y has dicho para tus adentros: “oye, pues mira que es mono, pero la verdad es que yo le hubiera puesto las mangas un poco más cortas, al bajo le hubiera añadido unas plumas y, obviamente, le quitaría esos volantes en la espalda”? Seguro que ni una ni dos ni tres veces, sino muchas más, has soñado con tener una prenda creada por y para ti, fijo ¿Y como te quedas si te decimos que Amazon Fashion ya ha pensado en este deseo tan nuestro? ¡Gracias, gracias, gracias por The drop by you!

Ahora que la primavera está cada vez más cerca y que nuestras ganas de estrenar ropa aumentan a pasos agigantados, Amazon Fashion ha lanzado The drop by you, una colección que han creado a los usuarios través de encuestas en su cuenta de Instagram, @amazonthedrop. Y sí, han decidido los colores, tejidos y estilos de la nueva colección, basándose en las últimas tendencias del 'street style' que han arrasado durante las Semanas de la Moda de todo el mundo: Londres, París, Milán, Nueva York...

The Drop by You, que se compone de 6 piezas clave para un buen fondo de armario entre las cuales podemos encontrar 'blazers' con cinturón o pantalones 'palazzo' en tonos azules, verdes o negros, ya tiene fecha de salida. Y es más pronto de lo que crees, es más, es ¡ya! Lo nuevo de Amazon Fashion sale a la venta este mismo martes 5 de febrero y solo estará disponible durante 30 horas.

Eso sí, habrá tallas para todas: desde la XXS hasta la XXL y los precios no llegan a los 50€. ¡Para que luego digan que para vestir bien hay que gastarse un dineral!