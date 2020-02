Alerta bajitas, María García de Jaime ha encontrado en Pull & Bear la falda que mejor nos sienta

Negra, corta y con un volantito muy cuqui. ¡Y barata!

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Hace solo unos días que María García de Jaime nos enseñó que hay vida más allá de la típica 'biker' y que merecía la pena arriesgar con una cazadora de cuero con botones joya y ahora, gracias a ella, hemos dado con una falda que las bajitas nos vamos a poner hasta la saciedad porque estiliza, nos hace más altas y además admite una infinidad de combinaciones.

Como acostumbra la mayoría de los días, la influencer ha compartido en sus 'stories' de Instagram su look diario, pero esta vez ha tenido ‘guest star’ y Tomás Páramo se ha dejado caer por el vídeo. Eso sí, hemos visto su look a la perfección y tenemos que reconocer que su falda nos ha enamorado, sobre todo ahora que se acerca el buen tiempo y nos apetece más enseñar pierna para ir calentando motores para el verano (bueno, y porque ahora es más fácil no morir de frío…). En cuanto la hemos visto, hemos ido en búsqueda y captura de la falda de María García de Jaime de Pull & Bear… ¡y ahí está, es perfecta para las bajitas por varias razones!

- Es mini. Y a las bajitas todo lo que es mini (y por encima de la rodilla) nos favorece porque nos alarga la pierna. Vale que nunca vamos a tener las piernas de Karlie Kloss, pero, oye, de ilusiones se vive.

- Es wrap. Como es cruzada, estiliza, por tanto, visualmente parecemos más altas.

- Es negra. Así que ese efecto estilizador aumenta.

Y por si todas estas razones te parecen pocas, quizá el precio también te parezca una gran excusa para pasar por caja porque la falda negra cruzada vaquera de María Cuesta 19,99€. ¿Te gusta? Más te vale que te des prisa porque en la web solo quedan disponibles dos tallas: la S y la M.