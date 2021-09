Todos hablan de Aitana y su menú McDonald's, pero nosotras solo tenemos ojos para su look (sostenible y rompedor)

Tenemos que hablar de Byniumaal, una firma española con apenas un año de vida que ha enamorado a las reinas de Instagram y ahora también se ha colado en el armario de Aitana. ¡Fíchala bien!

Esta semana el nombre de la cantante Aitana ha ascendido, una vez más, hasta lo más alto de las tendencias en las redes sociales. Sin embargo, en esta ocasión la razón no ha sido el éxito de uno de sus temas (como es habitual), sino la colaboración de la cantante con McDonald's y el lanzamiento de un menú con sus favoritos de la cadena (a saber: hamburguesa CBO con extra de queso cheddar, patatas fritas con kétchup, nuggets, Coca Cola Zero y McFlurry de oreo con caramelo).

Si has estado pendiente de Twitter, ya sabrás que esta presentación no ha agradado a todo el mundo pero, dejando las polémicas a parte, en Woman.es queremos centrarnos en su look y presentarte la marca española que firma el conjunto de 'crop top' + shorts que la extriunfita ha lucido durante la rueda de prensa, porque es I-DE-AL.

Concretamente, Aitana Ocaña ha apostado por una camisa 'cropped' con escote en pico y mangas amplias en color kaki que ha combinado con unos pantalones cortos con vuelo en el mismo tono. Un cinturón negro con tachuelas doradas y unas sandalias de tacón alto rematan este estilismo que ha causado furor entre sus fans.

Como te adelantábamos en la entradilla, la enseña que se encuentra detrás de este diseño es Byniumaal. Puede que ya la hayas visto antes porque son muchas las 'influencers' y 'celebs' que han caído rendidas a su encanto (como Teresa Andrés Gonzalvo, Ana Boyer o Marta Vidaurreta, por mencionar solo a unas pocas), pero quizás todavía no sepas que se trata de una pequeña firma española con vocación de sostenibilidad.

La marca nació en plena pandemia, justo después del confinamiento, de la mano de Andrea y Laura, dos amigas con experiencia en la industria textil que decidieron fundar su propia firma para crear prendas de calidad sin renunciar al diseño y al cuidado del medio ambiente. Por esta razón, emplean fibras naturales de origen orgánico vegetal y materiales reciclados para confeccionar todos sus diseños, que fabrican en un taller propio ubicado en Tánger bajo condiciones de trabajo óptimas, avaladas por diferentes certificados.

Como demuestra el look de Aitana, las piezas de Byniumaal se caracterizan por el uso de colores planos y la combinación de patrones originales y favorecedores. Ella ha escogido la camisa 'Nilo', que tiene un precio de 59 euros, y el short 'Criz', que cuesta 47 euros. Ambos están hechos con tejido armado de tacto sutil hecho de algodón orgánico y, salta a la visa, ¡además sientan de maravilla!