El agotadísimo abrigo de pata de gallo de Zara que nos ha encantado de Marta Ortega

Un modelo oversized de lana ideal.

Marta Ortega siempre nos ha resultado una gran fuente de inspiración a la hora de vestir por su estilo que tan bien conjuga lo desenfadado con lo elegante, y desde que supimos que estaba embarazada de su segundo hijo aún más. Sobre todo a la hora de encontrar las piezas más selectas de Zara, ya que su posición en la empresa y su facilidad para detectar tendencias le convierten en todo un referente en el sector.

Solo ella fue capaz de acaparar todos los flashes durante los desfiles de Alta Costura hace un año con un vestido de flecos de menos de 40 euros o de posar con dos gigantes de la moda como Anne Wintour y Diane Von Furstenberg en la celebración de los Council of Fashion Designers of America.

Razones que suponen que no podamos evitar fijarnos en cada una de sus elecciones, y más ahora que su estado de gestación le convierte en musa inevitable de este tipo de looks que a veces resultan complicados. Por eso nos ha llamado tanto la atención el abrigo que ha escogido para disfrutar de una noche en familia en A Coruña.

La empresaria, a quien pudimos ver muy cariñosa junto a su padre y su marido, Carlos Torretta, llevaba un estilismo en color negro al que añadió como elemento diferencial un este modelo largo de silueta oversized con tejido de mezcla de lana y algodón cuya particularidad es el estampado pata de gallo.

Se trata de uno de los prints más clásicos al que Zara ha sabido darle un toque mucho más actual al incorporarlo a este abrigo que tiene apariencia de gabardina por jugar con el cinturón y las hebillas en la zona de los puños y que nos ha parecido perfecto para lucir en cualquier ocasión.

Lo malo es que no debemos ser las únicas que hemos pensado eso mismo porque la prenda está agotadísima desde hace días en la tienda online de la firma de Inditex pese a los 99,95 euros que costaba. Es más, ni siquiera ofrece la esperanzadora opción de apuntarse en la lista de espera ni la etiqueta 'coming soon' por lo que mucho nos tenemos que tendremos que quedarnos con las ganas de llevárnoslo a casa.

Por suerte sigue habiendo muchas otras opciones en el mercado con las que calmar este ansia de shopping...