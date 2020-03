¿Por qué este abrigo de Zara cuesta 400 euros? Podría ser porque queda ideal con todas las tendencias de la temporada, pero no es la única razón

Una pieza con la que crear el mejor fondo de armario.

Un abrigo de piel, largo y en marrón chocolate es la última gran novedad con la que Zara ha conseguido llamar nuestra atención y lo hace precisamente con una prenda que forma parte de una nueva apuesta de la marca por un tejido exclusivo recogida bajo la línea 'A new take on leather'. Un nombre que de primeras nos deja bien claro que la piel es el hilo conductor para luego entender que los precios que cada una de sus prendas pueden alcanzar son un tanto desorbitados. Quizá algo demasiado arriesgado teniendo en cuenta que muchas podáis no estar de acuerdo en que una firma 'low cost' no debería alcanzar en sus productos las tres cifras pero con lo que el gigante de Inditex asume todos los riesgos sabiendo que conseguirá sorprendernos al mismo tiempo que desmarcarse del resto de firmas con esta colección en la que una simple prenda exterior que cuesta 399 euros se ha convertido ya en el artículo más especial que de su catálogo pueda llegar a formar parte en mucho tiempo.

Y es que en cuestiones de innovar, sorprender y sobresalir, la firma gallega es toda ya una experta. Algo que corrobora una vez más a través de una exquisita colección elaborada únicamente en piel no siendo esta su única característica, sino que más bien los patrones de los que ha partido para dar vida a prendas de lo más básicas con las que poder renovar nuestro armario invernal antes del gran cambio hacia las buenas temperaturas.

Así, faldas midis, tops asimétricos, vestidos fruncidos y pantalones anchos comparten protagonismo con el abrigo que tanto ha llamado nuestra atención. Ese con el que por fin recrear los looks más atrevidos de la temporada en los que 'Matrix' ha pasado a ser una gran inspiración y es que con él podrás llevar de una sola pasada todas las tendencias del momento.

Nada será demasiado. Todo lo contrario. Cualquier estampado, cualquier otro tejido y cualquier prenda encuentran en esta pieza ese 'je ne sais quoi' con el que potenciar cualquier estilismo y, aunque su precio quizá supere nuestro presupuesto permitido con el que invertir en ropa, este abrigo será ese capricho que perdurará temporada tras temporada en tu fondo de armario.