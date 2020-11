El abrigo corto de piel que tiene Hailey Bieber es nuestro nuevo favorito porque podemos llevarlo con 'crop top' sin pasar ni gota de frío

Y sabemos dónde conseguirlo.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Hablemos de abrigos... A pesar de que las temperaturas nos están dando tregua incluso estando a mediados de noviembre, sabemos que de un momento a otro el clima cambiará y el frío llegará para quedarse durante una laaaarga temporada.

En este sentido, contar con un buen abrigo en nuestro armario es algo fundamental. Son muchas (y preciosas) las tendencias en esta prenda que encontramos esta temporada en el 'street style', pero sin duda una de nuestras favoritas es la de los abrigos (especialmente 'oversize' de corte masculino) en tonos neutros, pues son versátiles y combinan con TODO.

Y aunque el abrigo camel que nos enseñó Paula Echevarría (y que también tiene Mery Turiel) nos encanta, tenemos que confesar que hemos dado con un nuevo diseño (que nada tiene que ver con el que tienen la actriz y la 'influencer') que le está haciendo competencia porque nos ha enamorado. ¿La responsable de este flechazo? Hailey Bieber.

Ya sabemos que la modelo tiene el superpoder de triunfar incluso con las combinaciones más atrevidas y en esta ocasión nos ha sorprendido porque tiene el abrigo más bonito y calentito, que ella incluso lleva con 'crop top' (que es una de sus prendas favoritas). ¿Quién dijo que los tops no eran para el otoño?

Hailey Bieber ha sido fotografiada este fin de semana en Santa Mónica con un look de 'street style' de diez, compuesto por un top deportivo básico de color blanco (sí, de esos que todas tenemos en nuestro armario) que ha conjuntado con un pantalón estilo traje negro con raya diplomática y unas zapatillas Nike coloridas.

El look nos alucina pero tenemos que admitir que eso de llevar parte de nuestro vientre al descubierto en pleno otoño no nos terminaba de convencer, hasta que la hemos visto con ese abrigo con el que no pasar ni gota de frío. Y, sí, sabemos dónde conseguirlo.

Se trata de un abrigo corto de piel (en color kaki) de corte 'oversize' con manga larga, escote redondeado y cuello XL (sin duda este último detalle es una de los que más nos gusta del diseño), bolsillos, cierre de botones en la parte delantera y borreguito en el interior, por lo que no puede ser más abrigado.

El diseño pertenece a la colección de otoño-invierno de Sandro y tiene un precio de 976,50 euros (antes 1.395 euros).

¡Nosotras ya lo hemos incorporado en el primer puesto de nuestra 'wishlist'!